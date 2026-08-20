Curso gratuito de ciencia de datos abrirá 10.000 cupos en Colombia: así puede inscribirse

Una capacitación virtual y sin costo permitirá que 10.000 personas en Colombia tengan un primer acercamiento al análisis de datos y al aprendizaje automático. La convocatoria está dirigida a estudiantes, trabajadores y emprendedores, incluso si no cuentan con experiencia en tecnología o programación.

La iniciativa surge en medio de la creciente demanda de talento digital en el país. Un estudio del Ministerio TIC y Fedesoft calcula que Colombia requiere cerca de 85.000 profesionales adicionales en áreas tecnológicas, cifra que podría superar los 89.000 hacia 2030. Entre los perfiles más solicitados están los especialistas en ciencia de datos, inteligencia artificial y big data.

¿Cómo inscribirse en el curso gratuito de ciencia de datos?

Los interesados deberán ingresar a masterclass.soyhenry.com y completar el formulario de inscripción antes del lunes 25 de agosto. La academia tecnológica Henry realizará el curso “Data Science desde cero: del análisis de datos a Machine Learning” durante dos sesiones en vivo, previstas para el 26 y 27 de agosto, a las 7:00 p. m., a través de YouTube.

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Cada clase tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Tanto el acceso a las transmisiones como los materiales educativos y el certificado de participación serán gratuitos.

“No exigimos experiencia laboral ni estudios relacionados con tecnología. Solo ganas de entender sobre la tecnología que está revolucionando el mercado laboral actualmente”, señaló Federico Hernández, cofundador de Henry.

¿Qué aprenderán los participantes?

La primera sesión estará dedicada a la limpieza y preparación de bases de datos. Los asistentes conocerán cómo identificar registros duplicados, errores de escritura e información inconsistente antes de iniciar un análisis.

En el segundo encuentro se desarrollará un modelo básico de aprendizaje automático para reconocer patrones y realizar estimaciones. El ejercicio incluirá una introducción a herramientas utilizadas en el sector, como Python, Pandas y Scikit-learn.

Los organizadores aclararon que la capacitación no pretende formar expertos en 90 minutos, sino brindar una aproximación inicial al campo. Las dos clases quedarán grabadas y los participantes también podrán solicitar una asesoría gratuita para conocer qué ruta de formación podría ajustarse a su perfil e intereses.