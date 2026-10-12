Nuevo terremoto en Panamá sacudió varias zonas este lunes 12 de octubre: este fue el epicentro

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes 12 de octubre a las 18:20 hora local en Panamá. Según el reporte oficial, el evento telúrico tuvo una profundidad superficial (menor a 70 kilómetros) y su epicentro se localizó en las coordenadas 7.50° N, -80.94° O, situándose cerca de la costa de Panamá en América Central.

Fecha y hora de origen: 12 de octubre de 2026 a las 18:20:44 (hora local)

Magnitud: 6.5

Profundidad: Superficial (menor a 70 km)

Localización: 7.50° N, -80.94° O (Región de Panamá)