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Nuevo terremoto en Panamá sacudió varias zonas este lunes 12 de octubre: este fue el epicentro

El país centroamericano volvió a sufrir un nuevo sismo este lunes.

Foto: SGC

Noticias RCN

octubre 12 de 2026
06:33 p. m.
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Un fuerte sismo de magnitud 6.1 se registró este lunes 12 de octubre a las 18:20 hora local en Panamá. Según el reporte oficial, el evento telúrico tuvo una profundidad superficial (menor a 70 kilómetros) y su epicentro se localizó en las coordenadas 7.50° N, -80.94° O, situándose cerca de la costa de Panamá en América Central.

  • Fecha y hora de origen: 12 de octubre de 2026 a las 18:20:44 (hora local)
  • Magnitud: 6.5
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km)
  • Localización: 7.50° N, -80.94° O (Región de Panamá)

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