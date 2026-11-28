Este 29 de noviembre, más de 38 millones de personas están llamadas a las urnas en España para definir si la izquierda continúa en el poder o se impone la derecha.

En la contienda serán elegidos 350 diputados y 209 senadores, además se medirá el pulso para ver si el actual presidente, Pedro Sánchez, logra mantener su mandato por otros cuatro años.

Entretanto, los competidores Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal de Vox; y Ada Colau, del Frente Amplio, esperan desde sus fortines el momento en que se abran las urnas.

Quien llegue a la Presidencia tendrá el reto de recibir un país polarizado, con altos costos de vivienda, salarios que no suplen las necesidades básicas y una inmigración desbordada.

¿Cómo está la puja para las elecciones en España?

La jornada contará con 61.033 mestas de votación, mientras que más de 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad custodiarán la jornada.

La mayoría de encuestas sitúan como vencedor al Partido Popular (PP) que lidera Alberto Núñez Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para lograrla, analistas aseguran que podría recurrir a la pujante ultraderecha de Vox, a quien los sondeos proyectan un marcado ascenso.

Si la extrema derecha entra en el gobierno sería la primera vez en España desde la transición democrática que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Las elecciones en España, cuarta economía de la zona euro, serán seguidas de cerca en Europa, ante la perspectiva de nuevos comicios en países como Francia, Italia y Polonia que podrían alterar el equilibrio de fuerzas dentro de la Unión Europea.

La ultraderecha y el discurso de la inmigración

Sin actos políticos previstos, Feijóo eligió visitar el enclave español de Ceuta, en el norte de África, horas antes del inicio de las elecciones "como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo ceutí", según su partido.

Este pequeño territorio saltó al centro de la actualidad cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio.

Muchos regresaron horas después o fueron expulsados en las semanas siguientes, pero aquella entrada masiva abrió un espinoso frente para el Gobierno de Sánchez, muy cuestionado por la oposición por su política más abierta a la migración, que incluyó un proceso de regularización extraordinaria.

La migración, que la ultraderecha reclama limitar, fue uno de los temas candentes de esta campaña. Poco antes de terminar el viernes, se conoció una nueva tragedia en las Islas Canarias, una de las principales vías marítimas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza y los conflictos.

Al menos 14 personas fallecieron en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, que vive un fuerte repunte de llegadas.