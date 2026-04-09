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Fuerte sismo se sintió en Ecuador hoy 4 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano monitoreó este movimiento telúrico y específico el epicentro.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 04 de 2026
06:42 p. m.
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Este viernes 4 de septiembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, se reportó un movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud y se sintió en Ecuador.

El epicentro fue en el océano Pacífico, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano.

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Así fue el temblor que se sintió en Ecuador hoy 4 de septiembre de 2026

  • 6:00 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 389 kilómetros de Galera (Ecuador), a 393 de Quingue (Ecuador) y a 397 de Tonchigüe (Ecuador).

Este 4 de septiembre de 2026 también se han reportado temblores en Venezuela

Según el Servicio Geológico Colombiano, en Venezuela se han presentado dos movimientos telúricos que han oscilado magnitudes entre los 2.3 y 2.4.

Los detalles completos son los siguientes:

7:56 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 278 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Sinamaica (Venezuela), a 39 de Maicao (La Guajira) y a 47 de Albania (La Guajira).

  • 1:52 p.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

¿Qué es importante saber acerca de un temblor?

Las entidades especializadas han explicado que los temblores se generan cuando hay una liberación de energía repentina dentro de la tierra.

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Asimismo, los expertos han precisado que, hasta el momento, no existe ningún método científicamente comprobado para predecir la fecha y la hora en la que se podría presentar un sismo.

Por otra parte, entidades como el Servicio Geológico Colombiano han aclarado que después de un sismo es normal que se presenten réplicas de una magnitud menor y que podrían registrarse durante días, semanas o, incluso, meses.

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