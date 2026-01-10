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Abogado de América de Cali advirtió a su propio equipo por el caso Yhormar Hurtado

Luego de las demandas de cinco clubes por la presunta alineación indebida del lateral, rompieron el silencio y entregaron su versión.

Yhormar Hurtado América de Cali (5)
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

octubre 01 de 2026
03:09 p. m.
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Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, Jaguares de Córdoba y Alianza FC demandaron ante la Dimayor, buscando el resultado por 'escritorio', debido a la presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado en los partidos ante América de Cali.

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Tanto el Comité Disciplinario de la Competencia, como la Comisión Disciplinaria de la Dimayor desestimaron las demandas y mantuvieron los 11 puntos conseguidos por el equipo caleño en cancha. Sin embargo, decidieron que el lateral era inelegible para competencias Dimayor en lo que queda de 2026.

Mientras los clubes demandantes llevan el caso ante el TAS, la máxima autoridad jurídica en el deporte, Yhormar Hurtado busca la forma de poder volver a la competencia a través de vías legales en Colombia. Sobre este caso habló el jugador y también el abogado de América.

¿Qué dijo Yhormar Hurtado sobre su situación?

En diálogo con La FM Más Fútbol, el jugador de América de Cali manifestó que él y su familia están pasando por un momento complicado tras la decisión de Dimayor de no dejarlo competir. Sin embargo, señaló que en el club le están brindando el acompañamiento correspondiente.

He estado triste por eso, por no poder aportarle al América que es para lo que me trajo. En el club no me han dado la espalda, yo me sigo preparando de la mejor manera para que el día de mañana todo salga bien y yo pueda volver a jugar.

El jugador confirmó que se estará adelantando un nuevo proceso jurídico, luego de que un juez de Bogotá declarara improcedente la tutela presentada por Acolfutpro al determinar que el jugador seguía trabajando, pese a que no podía competir.

Abogado de América de Cali se pronunció

Joe Bonilla, abogado jurídico de América de Cali, habló con el 'Super Combo del Deporte', en donde expresó que por el momento las instancias locales le han dado la razón al club y que esperan un fallo favorable en la situación particular del jugador.

Creemos que tenemos los elementos jurídicos necesarios para la defensa de la institución como lo hemos tenido desde el principio. Esperemos que lo que se apruebe en el TAS sea a favor de la institución.

Por otro lado, confirmó que en caso de que la apelación sobre el derecho al trabajo presentada por Acolfutpro, termine favoreciendo al América, no recomendaría volver a alinear a Yhormar Hurtado hasta que no se confirme la decisión final del TAS.

Explicó que la decisión sobre la inelegibilidad del jugador no era competencia de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, sino de la Comisión del Estatuto del Jugador. "Nuestra recomendación sería no alinearlo".

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