Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo

Con los consejos de expertos en diseño, aprenderá a armar un armario cápsula perfecto para una semana entera en su morral. Descubra los secretos para empacar ligero, evitar arrugas y lucir impecable en sus vacaciones, ahorrando tiempo y dinero en el aeropuerto.

Guía para viajar ligero una semana sin perder el estilo

Viajar con equipaje de mano ya no significa usar la misma ropa todos los días. Con los consejos de expertos en diseño, aprenderá a armar un armario cápsula perfecto para una semana entera en su morral. Descubra los secretos para empacar ligero, evitar arrugas y lucir impecable en sus vacaciones, ahorrando tiempo y dinero en el aeropuerto.

El secreto del armario cápsula para su equipaje de mano

Para muchos viajeros, llevar un solo morral de mano durante una semana se ha convertido en una decisión práctica que ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, el desafío de empacar ligero no implica renunciar al estilo ni usar las mismas prendas constantemente. Según Leonardo Peña Velasco, docente del programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina, la solución radica en construir un pequeño armario cápsula.

Esta estrategia consiste en seleccionar prendas que funcionen entre sí bajo una misma paleta de colores, compartiendo un lenguaje estético. Para una semana de vacaciones, el experto sugiere una fórmula infalible:

Cuatro prendas superiores.

Tres prendas inferiores.

Dos pares de zapatos.

Al aplicar esta regla, una selección tan pequeña puede generar entre 20 y 30 combinaciones diferentes. La clave está en basarse en colores neutros como blanco, negro, beige, azul marino o arena, y agregar uno o dos colores de acento para aportar personalidad a sus atuendos.

¿Qué tipo de telas elegir para evitar arrugas en la maleta?

Al preparar su morral de viaje, es un error común olvidar cómo se comportan los textiles tras horas de estar comprimidos. La elección del material es vital; las mezclas de algodón con elastano, los tejidos técnicos con acabados antiarrugas, el poliéster de alta calidad y las poliamidas son opciones ideales porque conservan su forma y recuperan su apariencia fácilmente.

Por el contrario, evite empacar prendas de lino 100 %, algodón 100 %, sedas delicadas o viscosa muy ligera, ya que tienden a marcar pliegues que difícilmente desaparecen sin una plancha.

Respecto a la técnica para empacar, lo más recomendable es combinar métodos. Enrolle los tejidos flexibles o de punto para ahorrar espacio, y doble de forma tradicional las prendas estructuradas como camisas, pantalones de sastrería y blazers para que conserven su forma.

Menos zapatos, más combinaciones: estrategias de calzado

El calzado suele convertirse en el principal enemigo del equipaje, ya que es el elemento que más volumen y peso ocupa. Si debe elegir un solo par para múltiples actividades (como caminatas, visitas turísticas y cenas), la recomendación es apostar por unos tenis de diseño minimalista en lona o cuero, preferiblemente en tonos neutros. Su versatilidad le permitirá adaptarse tanto a looks informales como a propuestas sofisticadas.

Otra excelente estrategia es viajar usando el calzado más voluminoso durante los trayectos. De esta manera, liberará capacidad en su morral para incluir un segundo par más ligero.

El poder de los accesorios y cómo elegir el morral ideal

Cuando el espacio es reducido, los accesorios se transforman en los verdaderos protagonistas. Elementos como pañuelos, joyas llamativas, cinturones, gafas con diseño o una sobrecamisa ligera pueden cambiar por completo la apariencia de un conjunto sin añadir peso a la mochila.

Finalmente, elegir la maleta correcta es primordial. Un buen morral de mano debe contar con materiales impermeables y resistentes, compartimentos bien distribuidos, correas ergonómicas y un sistema que proteja su espalda distribuyendo el peso adecuadamente. Una apertura tipo maleta facilitará el acceso a sus pertenencias.

Empacar ligero no significa renunciar al estilo ni resignarse a vestir siempre igual. Significa entender que la versatilidad suele valer mucho más que la cantidad. Al final, un buen viaje comienza con las decisiones inteligentes que caben dentro de un morral.