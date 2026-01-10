Christa Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal en EE. UU.: así reaccionó al medicamento

La ejecución de Christa Pike que se programó el 30 de septiembre en Tennessee, Estados Unidos, fracasó tras administrarle dos dosis de inyección letal a la mujer de 50 años que sobrevivió y terminó hospitalizada.

El gobernador Bill Lee anunció la suspensión inmediata de las ejecuciones restantes previstas para este año.

La ejecución restante prevista no será llevada a cabo este año". Al mismo tiempo, solicitó una revisión del fallido procedimiento.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal en EE. UU.

Según sus abogados, el procedimiento enfrentó múltiples complicaciones:

(...) dificultad para acceder a las venas, venas reventadas, (el medicamento) pentobarbital en mal estado, ausencia de atención médica de emergencia.

Testigos presentes reportaron que Pike continuó respirando y roncando después de recibir la inyección que debía causar su muerte.

La ejecución de Pike correspondería a la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años y la primera estadounidense sometida a pena de muerte desde 2023.

¿Por qué iban a ejecutar a Christa Pike con la inyección letal? Este fue su crimen

Pike había sido condenada a la pena de muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, cuando tenía 18 años.

El crimen fue cometido junto a su novio, quienes grabaron en el pecho de Slemmer una estrella de cinco puntas, símbolo asociado con el satanismo. Su novio, que tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua.

El equipo de defensa había presentado una petición al gobernador Lee, argumentando que Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, condiciones no diagnosticadas hasta después de su condena:

Tenía 18 años cuando cometió su delito, y sufría una enfermedad mental grave. Era una niña que soportó violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y traumas profundos.