Histórico colegio de Colombia cerrará sus puertas tras 67 años: ya es oficial

En las últimas horas, mediante un comunicado oficial, un reconocido colegio de Bogotá anunció que no seguirá funcionando desde el 2027 en adelante.

Se trata del Gimnasio José Joaquín Casas, que fue fundado en 1959 por Jaime Leal González, bajo el propósito de invitar a la comunidad educativa a superarse constantemente y poner sus capacidades al servicio de los demás.

Este colegio finalizará clases el 30 de noviembre de 2026, pero confía en que su legado y sus 67 años de trayectoria perdurarán en la historia.

Así fue como el Gimnasio José Joaquín Casas, histórico colegio de Bogotá, anunció su cierre definitivo

En el comunicado, los directivos del colegio Gimnasio José Joaquín Casas reconocieron que han enfrentado dificultades y que, luego de un análisis detallado, se determinó que la decisión más responsable era finalizar la operación.

"Es una decisión difícil y profundamente sentida por quienes hacemos parte de esta institución. Sin embargo, es también una decisión asumida con responsabilidad, serenidad y gratitud por todo lo que hemos construido juntos", se planteó.

"Durante los últimos años, nuestra institución se ha enfrentado a importantes retos y a una transformación inevitable del panorama educativo, marcada por factores sociales, estructurales y por cambios significativos en los valores que orientan a la sociedad actual. Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros y por hacer del Gimnasio José Joaquín Casas mucho más que un colegio", se añadió.

La trayectoria del Gimnasio José Joaquín Casas, reconocido colegio de Bogotá que cierra para siempre

Luego de su fundación en 1959, el Gimnasio José Joaquín Casas inició su historia con 40 estudiantes.

En un principio, para la institución fue fundamental inculcar valores como el respeto, el buen trato y el acompañamiento constante.

Asimismo, le apostaron a la excelencia académica y, con el paso de los años, no solo aportaron conocimientos en ciencia, emprendimiento, artes, cultura, investigación, deporte e historia, sino que se volvieron bilingües.