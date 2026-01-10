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La historia de Jerónimo, el bebé de dos años que necesita urgente un trasplante de corazón

La madre de Jerónimo ha recorrido tres departamentos buscando ayuda para salvarle la vida a su bebé.

Yhonay Díaz

octubre 01 de 2026
02:09 p. m.
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Jerónimo es un bebé de dos años que se encuentra en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander, a la espera de un trasplante urgente de corazón.

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El pequeño padece miocardiopatía restrictiva, una de las enfermedades cardíacas más complejas, que provoca que su corazón irrigue más sangre de la indicada hacia su hígado.

A mi hijo, por su delicado estado de salud, se encuentra de primero en la lista de la institución cardiovascular.

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Madre recorrió tres departamentos para salvar la vida de su bebé

La travesía de esta familia comenzó en Valledupar, departamento de Cesar, donde reside. Posteriormente se trasladaron a Cartagena, en el departamento de Bolívar, hasta llegar finalmente a Santander, donde actualmente esperan la donación de un órgano que salve la vida del menor.

Aunque la EPS Coosalud ya autorizó la remisión a la Fundación Cardiovascular, el órgano para el trasplante aún no ha sido conseguido.

La institución médica confirmó que "esta lista tiene una priorización por criterios clínicos, técnicos y médicos muy específicos".

Actualmente, en Santander hay cinco pacientes con cardiopatías que requieren con urgencia un trasplante de corazón.

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Jerónimo, el bebé de dos años, no solo necesita un corazón

Además del trasplante, la familia solicita a la EPS que autorice un acompañante permanente durante el período de hospitalización del menor. Esta petición busca garantizar el cuidado continuo que Jerónimo necesita debido a la gravedad de su condición.

La madre del niño ha enfrentado este proceso con determinación, recorriendo ya tres departamentos en búsqueda de una solución para su hijo.

El pequeño permanece hospitalizado en Floridablanca bajo supervisión médica constante, mientras su familia mantiene la esperanza de recibir pronto la noticia de un donante compatible que permita realizar el trasplante que le devolverá la oportunidad de vida.

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