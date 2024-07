Sobrevivió a cinco disparos y ahora posee los derechos sobre el nombre su tirador: víctima del atentado en Parkland

Anthony Borges, uno de los sobrevivientes más heridos durante el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en 2018, ha conseguido un acuerdo judicial que condiciona la vida de su tirador.

¿En qué consiste el acuerdo entre la víctima y el tirador de la matanza de Parkland?

Según lo estipulado, Borges ahora posee los derechos sobre el nombre, Nikolas Cruz, quien fue el asesino de las más de 15 personas. Esto significa que Cruz no podrá realizar entrevistas ni beneficiarse de ninguna producción mediática sin la aprobación de la víctima.

El acuerdo también estipula que debe ceder cualquier dinero que pueda recibir como beneficiario de una póliza de seguro de vida de un familiar. Además, se le obliga a participar en estudios científicos sobre tiradores masivos ya donar su cuerpo a la ciencia después de su caída.

Según Alex Arreaza, abogado de Borges, “lo que queríamos era asegurarnos de no tener que oír hablar de él nunca más”, comentó.

Otras familias también habían presentado demandas contra Cruz, y se había programado un minijuicio para evaluar los daños, sin embargo, este fue cancelado.

Al momento, las leyes de Florida ya prohíben a los reclusos beneficiarse de cualquier producto relacionado con sus crímenes, por lo que la jueza Elizabeth Scherer ordenó que cualquier dinero en la cuenta del comisariato de Cruz se utilizaría para indemnizar a las víctimas y sus familias.

¿Cómo sobrevivió Anthony Borges al ataque perpetrado en Parkland?

Anthony Borges, que ahora tiene 21 años, recibió cinco disparos en la espalda y las piernas durante el ataque y cayó en el tercer piso del edificio escolar. Aunque el asesino apuntó su rifle hacia él mientras yacía en el suelo, no le disparó de nuevo, a diferencia de los demás.

Según relata el padre de Anthony a The Huffington Post, su hijo “permaneció en el pasillo de su escuela e intentó cerrar la puerta de una de las aulas con llave, usando su propio peso corporal”. Por esto recibió cinco disparos, pero ninguno de los otros estudiantes resultó herido.

El joven que antes del incidente era un prometedor jugador de fútbol, ​​​​ha pasado por más de una docena de cirugías y sigue viviendo con dolor crónico.

En el caso de la matanza de Parkland están involucrados los guardias de seguridad de la escuela

De la mano de las familias y otros sobrevivientes, también han demandado al ex ayudante del sheriff del condado de Broward, Scot Peterson, a la oficina del sheriff y a dos ex guardias de seguridad de la escuela, alegando que no protegieron adecuadamente a los estudiantes y al personal.

Aún no se ha fijado una fecha para este juicio, aunque Peterson fue absuelto de los cargos penales el año pasado.

Estos son los nombres de las víctimas del atentado