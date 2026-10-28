Trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad en España deja varios muertos

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en el centro de España deja hasta el momento 45 personas muertas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de la compañía privada Iryo y otro de la empresa pública Renfe.

La emergencia se registró cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, y movilizó a organismos de rescate y autoridades nacionales y regionales.

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De acuerdo con los primeros reportes, el choque se produjo alrededor de las 8:54 a. m., hora local, entre dos convoyes que circulaban por el corredor ferroviario que conecta Madrid con Andalucía. Las imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron varios vagones descarrilados y algunas unidades volcadas a un costado de la vía.

Las autoridades de Castilla-La Mancha alertaron sobre la gravedad de la situación y señalaron que el balance de fallecidos podría modificarse a medida que avanzaran las labores de atención y rescate.

Despliegan equipos de emergencia

Tras conocerse el accidente, los servicios de emergencia regionales activaron un operativo que incluyó brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades móviles de cuidados intensivos. Además, el Ministerio del Interior ordenó el despliegue de integrantes de la Unidad Militar de Emergencias para apoyar las labores en la zona.

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía quedó suspendida como consecuencia del siniestro, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Por su parte, Renfe confirmó que uno de sus trenes, que había salido de Madrid a las 8:00 a. m. con destino a Sevilla, estuvo involucrado en el accidente con un convoy de Iryo en el tramo comprendido entre Los Yébenes y Urda.

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La compañía manifestó su solidaridad con las personas afectadas y aseguró que estaba recopilando información para determinar el alcance de lo ocurrido.

Pedro Sánchez suspende su agenda

La magnitud del accidente llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a cancelar su participación en una cumbre sobre obesidad que se celebraría durante la mañana en Madrid. Asimismo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) suspendió las actividades de campaña previstas para esa jornada.

La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó el hecho como un accidente de gran impacto y advirtió sobre la posibilidad de que se convirtiera en una tragedia de importantes dimensiones.