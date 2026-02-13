VIDEO I Impresionante socavón en Shangái consume parte de la construcción del ferrocarril

Un aterrador hecho impactó a los ciudadanos de Shangái ya que, el pasado miércoles, un gran socavón sorprendió a varios transeúntes y constructores de una obra, quienes rápidamente se percataron del hundimiento de la tierra.

El suceso se presentó sobre un cruce en una zona intervenida para la construcción de una línea del metro. Según portavoces internacionales, no se registraron víctimas ni heridos durante el fenómeno.

¿Por qué se presentó el socavón?

El hecho, registrado en en la intersección de Qixin Road y Li’an Road, quedó captado en cámaras en donde se observan los instantes en los que el suelo empieza a hundirse y arrastra todo a su paso.

El hecho generó que los trabajadores grabaran con sus teléfonos lo que estaba ocurriendo. No obstante, tuvieron que huir de la zona ya que el deslizamiento de la tierra generó que el hundimiento se extendiera por gran parte de la zona.

Portavoces internacionales dieron a conocer que las autoridades locales no reportaron ninguna víctima ni herido en el suceso. Así mismo, el gobierno municipal acordonó los alrededores del socavón para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Pese a que todavía no se conocen las razones exactas por las que se produjo el fenómeno, internautas han tomado las redes sociales para dar a conocer que una de las posibles causas podría corresponder a fugas en dichas obras.

RELACIONADO Fiscalía de Perú abre nueva investigación contra presidente interino José Jerí

¿Por qué se generan los socavones?

Los socavones son considerados como depresiones o colapsos súbitos del terreno que es causado principalmente por el debilitamiento del subsuelo. Dicho fenómeno ocurre por procesos como la erosión del suelo y la filtración de agua. Según investigadores de National Geographic, la sequía y las fuertes lluvias pueden exacerbar los riesgos de que estos se formen.

Así mismo, la actividad humana se encuentra relacionada como una de las posibles causas de estos fenómenos. Esto a raíz del bombeo pesado de agua subterránea u otras labores de construcción.