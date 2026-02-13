"Hicieron creer a Trump que no hacíamos nada contra el narcotráfico": Mindefensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, habló desde Múnich, Alemania, sobre algunos temas de seguridad en el continente americano, donde aprovechó su intervención para brindar algunos detalles sobre la reunión del presidente Gustavo Petro con su similar estadounidense, Donald Trump.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que la reunión sirvió para combatir la desinformación, pues señaló que el presidente Trump estaban convencido de que el Gobierno de Colombia no estaba ejecutando acciones para combatir el narcotráfico.

¿Qué dijo el mindefensa sobre la reunión Petro - Trump?

"Cuando el presidente Trump se reunió con el presidente Petro, encontramos dos elementos fundamentales. El primero es que cualquier país del mundo, por más poderoso que sea, es susceptible a una amenaza que tenemos en todo el globo que es la desinformación", comentó en una conferencia junto a varios líderes mundiales.

"El segundo punto es que esa desinformación le llegó al presidente Donald Trump, donde le hacían ver que Colombia no estaba combatiendo el narcotráfico. Colombia es el país que más combate el narcotráfico y no hay mejor aliado en el mundo que Estados Unidos", añadió.

Pedro Sánchez y lo sucedido con las gorras de Donald Trump

El ministro Sánchez aprovechó para recordar la anécdota que el presidente Petro reveló con relación al lema de Donald Trump: "Make America Great Again". El mandatario escribió una 'S' adicional en el América, para referirse al continente en su totalidad.