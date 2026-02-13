Fans de Bad Bunny se equivocaron y terminaron con boletas para Bunbury: video viral

Un video viral volvió a demostrar cómo la fiebre por los conciertos puede jugar malas pasadas. Dos jóvenes se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de confundir la compra de entradas para un show de Bunbury cuando en realidad buscaban boletos para Bad Bunny.

La escena, grabada por ellas mismas, mezcló risas, incredulidad y un comentario que se volvió meme: “Ya decía yo que estaban baratas”.

El clip comenzó a circular con fuerza tras el anuncio de nuevas fechas del artista puertorriqueño en España. Luego de su aparición en el Super Bowl, Bad Bunny puso a la venta entradas para doce conciertos en territorio español.

En medio de la alta demanda, las jóvenes intentaron asegurar sus tickets lo más rápido posible, sin revisar con detenimiento los detalles.

Video viral de jóvenes que compraron entradas para Bunbury en vez de Bad Bunny

En el video se observa el momento exacto en el que las jóvenes revisan la confirmación de compra. Al leer con calma el nombre del artista, se dieron cuenta del error: las boletas no eran para Bad Bunny, sino para Enrique Bunbury.

La reacción fue inmediata: carcajadas nerviosas, gritos y frases como “¿Qué hacemos con entradas para Bunbury?” o “Pensaba que los rizos eran de él”, en referencia a la silueta del cantante español que aparece en el cartel promocional.

Según comentaron en el video, el precio más bajo de lo esperado fue una de las pistas que ignoraron en medio de la emoción. Al detenerse a analizar la información, no pudieron parar de reír, aunque también dejaron ver frustración y sorpresa por la confusión.

El contenido se viralizó rápidamente en TikTok, X e Instagram, acumulando miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

Reacciones en redes por confusión entre Bad Bunny y Bunbury

Como suele ocurrir con los videos virales, la historia generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios tomaron el error con humor y defendieron a las jóvenes, mientras otros aprovecharon para lanzar comentarios sarcásticos sobre los gustos musicales y la atención al detalle.

Entre las respuestas más replicadas se leyeron frases como: “Bien por ellas, por fin van a ver músicos tocando en vivo” o "normal, la gente que escucha esa música no sabe leer"

También hubo críticas más duras, que abrieron un debate sobre el fanatismo, el consumo rápido de contenido y la cultura de los conciertos masivos.

Más allá de las burlas, el video volvió a poner sobre la mesa la importancia de verificar cuidadosamente la información antes de finalizar una compra, especialmente en eventos de alta demanda.

Su confusión quedó registrada como uno de los momentos virales más comentados de la semana y un recordatorio, entre risas, de que leer bien sigue siendo clave, incluso en tiempos de euforia musical.