Donald Trump volvió a hablar de la captura de Nicolás Maduro: "somos el país más respetable del mundo"

Donald Trump, volvió a referirse públicamente a la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante una visita a la base militar de Fort Bragg, recientemente renombrada Fort Liberty, en Carolina del Norte, reveló detalles de este operativo.

Este viernes 13 de febrero, desde el escenario militar, Trump pronunció un discurso centrado en el fortalecimiento del Ejército estadounidense.

Donald Trump se mostró orgulloso por sus fuerzas militares

En sus palabras, destacó un cambio en la política de defensa frente al gobierno anterior y aseguró:

Volvimos al Ejército fuerte, con Biden estaba mal, ahora el reclutamiento va por los techos, los registros son altísimos, hace año y medio nadie quería unirse al Ejército.

El mandatario también expresó sentirse orgulloso del desempeño de las tropas en escenarios como Irán y Venezuela.

Levantamos al Departamento de Guerra, estoy muy orgullo de nuestras fuerzas militares, somos una fuerza verdadera. Lo han visto con lo que hemos hecho en Irán y Venezuela, fueron las operaciones militares más brillantes y rápidas jamás vistas, dijo.

Con su discurso, Trump insistió en que Estados Unidos volvió a ser una potencia respetada y temida en el plano internacional.

Tenemos el mejor equipamiento, soldados. Se construirán 10 buques más. Está en pie todo tipo de inversiones para que nuestro Ejército sea grande. Vamos a estar reviviendo nuestra fortaleza, estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos, ahora son los Estados Unidos de primero.

Donald Trump habló de la operación militar para capturar a Nicolás Maduro

Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando describió cómo fue la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Trump aseguró que se trató de una operación ejecutada “en cuestión de minutos”, en una base que calificó como una de las más grandes de Sudamérica.

Según su relato, los comandos estadounidenses atravesaron puertas de acero “como si fueran papel maché” y lograron extraer a Maduro en un helicóptero antes de que pudiera refugiarse en el edificio principal.

Era una base grande, una de las más grandes de Sudamérica, donde él vivía, y en cuestión de minutos ya estaba en un helicóptero siendo sacado de allí. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché. ¿Saben lo que es el papel maché? Es papel débil. Estos tipos volaron cada puerta; llegaron hasta él antes de que alcanzara el edificio principal”, comentó.

Trump añadió que durante el operativo no se habría disparado un solo tiro y que equipos de origen ruso y chino, presuntamente presentes en el lugar, “no funcionaron”, sin dar mayores detalles técnicos ni pruebas que respaldaran esa afirmación.

Fue una operación increíble, tan precisa, tan impresionante. Nadie pensó que algo así pudiera ocurrir. Incluso hablan de que quedaron desconcertados porque no alcanzaron a disparar ni un tiro. El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán, pero no funcionó, recalcó.

Más allá del relato sobre Venezuela, el presidente aprovechó su discurso para reforzar un mensaje de fuerza. Anunció nuevas inversiones en defensa, la construcción de más buques de guerra y el despliegue de un grupo de portaaviones en Medio Oriente, en medio de las tensiones con Irán.

Trump sostuvo que Estados Unidos busca acuerdos diplomáticos, pero dejó claro que estos, en su visión, solo son posibles desde una posición de poder.

Antes de cerrar su intervención, el mandatario agradeció a las fuerzas de élite que, según afirmó, ejecutaron la llamada Operación Resolución Absoluta, a quienes calificó como “héroes”.

"Su comandante en jefe los apoya, van a luchar para ganar y para que nuestro país sea el más grande, somos el país más respetable del mundo, gracias a todos”, concluyó Trump.