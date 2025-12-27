Sospechoso de ataques con arma blanca en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico

Las autoridades francesas confirmaron que el sospechoso de los ataques con arma blanca contra tres mujeres en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico, luego de que la Fiscalía determinara que su estado de salud es incompatible con la detención policial. El hecho ocurrió en medio del aumento de medidas de seguridad por las celebraciones de fin de año en la capital francesa.

RELACIONADO Zelenski se reuniría con Trump antes de que termine el 2025

El hombre, de 25 años, había sido arrestado el viernes tras ser señalado de apuñalar a tres mujeres en diferentes puntos de la línea 3 del metro, que atraviesa zonas céntricas de París. Las víctimas resultaron heridas, pero ninguna se encuentra en estado crítico, según confirmaron las autoridades.

Ataques en distintos puntos del metro

De acuerdo con la investigación, las agresiones se registraron en tres ubicaciones distintas a lo largo del mismo trayecto del metro, lo que activó una operación policial de gran escala. Las autoridades utilizaron cámaras de vigilancia y herramientas de rastreo de teléfonos móviles para ubicar al sospechoso en la región de Val d’Oise, al norte de París, donde finalmente fue detenido.

La Fiscalía indicó que, tras una evaluación médica, se determinó que la prolongación de la custodia policial no era apropiada, por lo que el hombre fue trasladado a un centro psiquiátrico. La policía de transporte abrió una investigación por intento de homicidio y agresión con arma, mientras continúan las diligencias judiciales.

Antecedentes y alertas de seguridad

El Ministerio del Interior informó que el sospechoso es ciudadano de Malí y que había estado en prisión desde enero de 2024 por delitos de hurto agravado y agresión sexual. Tras su liberación, en julio de este año, se le ordenó abandonar el territorio francés.

Sin embargo, el proceso de deportación no se concretó debido a la imposibilidad de obtener a tiempo un documento consular de viaje. El hombre permaneció en un centro de detención administrativa, pero fue liberado tras cumplir el plazo máximo legal de 90 días, según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El caso ocurre en un contexto de máxima alerta en Francia. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había pedido recientemente “máxima vigilancia” durante las festividades de fin de año, ante lo que calificó como un alto nivel de amenaza terrorista y un mayor riesgo de alteraciones del orden público. En particular, solicitó reforzar la seguridad en el transporte público, considerado uno de los puntos más sensibles.

Las autoridades francesas aseguraron que el dispositivo de seguridad en el metro y otros espacios públicos se mantiene reforzado, mientras avanza la investigación judicial y médica sobre el estado del sospechoso y las circunstancias que rodearon los ataques.