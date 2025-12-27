CANAL RCN
Internacional

Sospechoso de ataques con arma blanca en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico

El hombre, acusado de herir a tres mujeres en distintas estaciones, fue retirado de custodia policial por razones de salud, en plena temporada de festividades de fin de año.

AFP

AFP

diciembre 27 de 2025
05:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades francesas confirmaron que el sospechoso de los ataques con arma blanca contra tres mujeres en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico, luego de que la Fiscalía determinara que su estado de salud es incompatible con la detención policial. El hecho ocurrió en medio del aumento de medidas de seguridad por las celebraciones de fin de año en la capital francesa.

Zelenski se reuniría con Trump antes de que termine el 2025
RELACIONADO

Zelenski se reuniría con Trump antes de que termine el 2025

El hombre, de 25 años, había sido arrestado el viernes tras ser señalado de apuñalar a tres mujeres en diferentes puntos de la línea 3 del metro, que atraviesa zonas céntricas de París. Las víctimas resultaron heridas, pero ninguna se encuentra en estado crítico, según confirmaron las autoridades.

Ataques en distintos puntos del metro

De acuerdo con la investigación, las agresiones se registraron en tres ubicaciones distintas a lo largo del mismo trayecto del metro, lo que activó una operación policial de gran escala. Las autoridades utilizaron cámaras de vigilancia y herramientas de rastreo de teléfonos móviles para ubicar al sospechoso en la región de Val d’Oise, al norte de París, donde finalmente fue detenido.

La Fiscalía indicó que, tras una evaluación médica, se determinó que la prolongación de la custodia policial no era apropiada, por lo que el hombre fue trasladado a un centro psiquiátrico. La policía de transporte abrió una investigación por intento de homicidio y agresión con arma, mientras continúan las diligencias judiciales.

Antecedentes y alertas de seguridad

El Ministerio del Interior informó que el sospechoso es ciudadano de Malí y que había estado en prisión desde enero de 2024 por delitos de hurto agravado y agresión sexual. Tras su liberación, en julio de este año, se le ordenó abandonar el territorio francés.

Sin embargo, el proceso de deportación no se concretó debido a la imposibilidad de obtener a tiempo un documento consular de viaje. El hombre permaneció en un centro de detención administrativa, pero fue liberado tras cumplir el plazo máximo legal de 90 días, según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El caso ocurre en un contexto de máxima alerta en Francia. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había pedido recientemente “máxima vigilancia” durante las festividades de fin de año, ante lo que calificó como un alto nivel de amenaza terrorista y un mayor riesgo de alteraciones del orden público. En particular, solicitó reforzar la seguridad en el transporte público, considerado uno de los puntos más sensibles.

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo
RELACIONADO

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

Las autoridades francesas aseguraron que el dispositivo de seguridad en el metro y otros espacios públicos se mantiene reforzado, mientras avanza la investigación judicial y médica sobre el estado del sospechoso y las circunstancias que rodearon los ataques.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

Ofertas de trabajo en Emiratos: la fachada del reclutamiento de mercenarios colombianos para Sudán

Artistas

Dolor en la televisión: murió importante referente

Accidente de tránsito

Grave accidente: autobús cayó a un barranco de 75 metros y dejó 15 muertos en Guatemala

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

Asesinan a líder indígena Wiwa frente a su familia en zona rural de Riohacha, La Guajira

La comunidad denunció que el crimen ocurrió en medio de la disputa armada en la Sierra Nevada y exigió acciones urgentes del Estado para evitar una crisis humanitaria.

Millonarios

Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para la temporada 2026

El cuadro 'Embajador' sigue armando una nómina pensando volver al trono del fútbol colombiano y llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Enfermedades

INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 27 de diciembre de 2025

Artistas

"Es una batalla silenciosa": reconocida modelo rompió el silencio y reveló que fue diagnosticada con una enfermedad