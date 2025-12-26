Zelenski se reuniría con Trump antes de que termine el 2025

Una reunión del “más alto nivel” entre los presidentes de Ucrania y Estados Unidos marcará el próximo paso en su intento por encaminar el fin de la guerra con Rusia. Así lo anunció este viernes Volodimir Zelenski y adelantó que el encuentro con Donald Trump se realizará “en un futuro próximo”.

“Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”, escribió el mandatario ucraniano en sus redes sociales, destacando la importancia de un contacto directo con su par estadounidense.

RELACIONADO Papa León XIV oró por el fin de las guerras e impartió la bendición urbi et orbi

Moscú analiza con cautela las condiciones que pondría fin a la guerra:

Mientras Kiev y Washington avanzan en la coordinación diplomática, Moscú opta por la cautela. El gobierno ruso afirmó que aún está “formulando su posición” frente a las propuestas recibidas y evitó entregar detalles sobre su contenido.

No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se transmitió una señal de continuidad en el proceso: el jueves, su portavoz, María Zajárova, señaló que los avances para poner fin al conflicto son “lentos pero constantes”.

La reserva rusa se explica, en parte, en las exigencias que el Kremlin considera irrenunciables. Entre ellas figura la retirada total de las fuerzas ucranianas de la región oriental del Donbás. A ello se suma la insistencia de que cualquier acercamiento de Ucrania a la OTAN constituye una “línea roja” para Moscú.

Washington y Kiev actualizaron su plan de paz:

Su pronunciamiento se da en respuesta a un documento elaborado tras la más reciente ronda de conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania. Ese intercambio dio lugar a un plan actualizado de 20 puntos que ya fue remitido a Rusia para su evaluación, en un intento por abrir un canal formal de negociación.

Zelenski reveló esta semana que la nueva propuesta, impulsada por Trump, introduce cambios relevantes respecto a versiones anteriores. Entre ellos, contempla la congelación del frente de combate y elimina la exigencia de que Ucrania deba renunciar oficialmente a una eventual adhesión a la OTAN, un punto que había generado fricciones en negociaciones previas.