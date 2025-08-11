CANAL RCN
Internacional

Su historia es viral: adoptó a un niño en situación de calle durante pandemia y le enseñó a trabajar

Un boliviano radicado en Argentina contó la historia de cómo terminó haciéndose cargo de un niño de 9 años cuando él tenía 23.

Historia viral de Alejandro y Choclo
FOTO: Captura de pantalla - Alejandro y Choclo - TikTok

Noticias RCN

noviembre 08 de 2025
06:46 p. m.
En redes sociales, se ha viralizado una historia que ha conmovido a más de uno, tanto en Argentina como en diferentes partes de Sudamérica. Un joven tomó la decisión de adoptar a un niño en situación de calle, justo en medio de la pandemia del Covid-19.

Alejandro Cardona, un boliviano radicado en Argentina, se encontró con un niño de 9 años buscando entre la basura en pleno 2020. Cuando le dijo que se fuera para la casa por causa del virus, el pequeño le respondió "estoy laburando, compa", dejándolo sin palabras.

Tomando dimensión de su situación, lo invitó a comer y a entrenar boxeo, sin saber que luego el niño no iba a querer irse. Sin embargo, lo mandó a su casa, pero él siempre volvía, pues estaba creciendo en un entorno poco seguro, rodeado de violencia y drogadicción, por lo que tenía que hacer algo más.

De la compañía a la adopción

Alejandro pasó gran parte de la pandemia junto a Danilo, a quien apodo como el 'Choclo' por su abundante cabello rubio. Después, viendo la situación del menor, tomó la decisión de asesorarse para hacerse con la custodia.

Aunque legalmente no lo podía adoptar, pues su padre estaba vivo, este hombre decidió dejar que su hijo viviera con Alejandro, manteniendo una relación cordial hasta el día de hoy. Ambos comenzaron a hacer videos en redes sociales y su historia poco a poco comenzó a hacerse viral.

Cuando el 'Choclo' llegó a su vida, no tenía trabajo por la pandemia, pero de alguna forma lograron salir adelante juntos, brindándole una vida de mayor calidad a su hijo adoptivo. Ya pasaron 5 años, ahora vive con un adolescente, pero logró que Danilo creciera y se formara en un mejor ambiente.

La enseñanza principal: a trabajar

Ahora que la historia de ambos es viral, muchas personas han buscado ayudarlos monetariamente. Sin embargo, Alejandro ha rechazado que les regalen dinero y por otro lado, ha pedido que apoyen un emprendimiento que le ayudó a formar a Danilo.

Compró ropa y camisetas deportivas, por lo que Danilo las vende, mientras continúa con sus estudios en el colegio y sus entrenamientos de boxeo. "Yo vengo de la cultura boliviana y allá nos enseñan a trabajar. Vendiendo lo que sea, pero trabajando, eso le quiero enseñar", comentó en uno de sus videos.

Hoy por hoy, su historia ha llegado a la televisión argentina, a programas en redes sociales como 'Luzu TV', los conocen por todos lados y aunque reconocen que en redes sociales casi no ganan dinero, ha servido para mantenerlos juntos. "Mi billetera está más vacía, pero mi corazón más lleno".

