"¿Aló, con Dorian?": el audio viral con el que presentaron la camiseta de la Selección Colombia

Este 7 de noviembre, la Selección Colombia y Adidas publicaron el video oficial de la presentación de la camiseta que se usará en la Copa del Mundo 2026, mostrando a los jugadores usándola en diferentes situaciones.

Sin embargo, hubo una escena en particular que se robó la atención de todos en redes sociales y es el uso de audio viral, que con el paso de los años ha quedado en la memoria de los colombianos. Un nombre que sin dudas, ha causado risas de más de uno: Dorian.

¿Y quién es Dorian?

Este nombre es viral debido a una llamada grabada entre dos hombres en la costa Caribe colombiana. El primero llamó preguntando por Dorian y el segundo le respondió con 'dos piedras en la mano', indicando que se equivocó en la llamada.

Esto generó una larga discusión entre ambos, lo cual sería efímero para ellos, pero el audio llegó a internet y con memes y animaciones se ha mantenido como uno de los momentos virales más recordados.

Luis Díaz y la llamada con Dorian

En la publicación de Adidas, se ve a Luis Díaz contestando una llamada y cuándo preguntan con el recordado "¿Aló, con Dorian?" El extremo respondió "no, con Lucho", causando miles de comentarios al respecto.

Esta mezcla entre un anuncio oficial de la Selección Colombia para una cita orbital tan importante como el Mundial, con una situación propia de la cultura popular nacional, funcionó perfectamente.