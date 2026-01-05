Suiza ordena congelar los activos vinculados a Nicolás Maduro

El Consejo Federal suizo anunció este lunes 5 de enero la decisión de congelar los activos de Nicolás Maduro y personas vinculadas a él que posean en ese país luego de su detención por parte de Estados Unidos.

"La situación es inestable y se prevén diversos escenarios en los próximos días y semanas. Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela".

La medida, que no afecta a los miembros del actual gobierno, es con efecto inmediato y validez de cuatro años. El objetivo evitar una fuga de activos potencialmente ilícitos.

"El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual (...) Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano".

El bloqueo de activos se suma a otras sanciones de Suiza

Esta congelación complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

"El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente". Agregó que este bloqueo de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca.

En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados allí. Con el bloqueo de los activos, permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales.

Pero son las autoridades judiciales del Estado en cuestión quienes deben iniciar los trámites penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.