Primera foto de Nicolas Maduro con uniforme de la cárcel de Estados Unidos

En horas de la mañana de este 5 de enero se conocieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro vestido con el respectivo uniforme de las cárceles de Estados Unidos.

El número uno del régimen y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados de la cárcel de Brooklyn a la corte en un helicóptero.

Sobre el mediodía comparecerán a la corte en la que le serán leídos los delitos por los que serán formalmente juzgados y se conocerá si podrán acceder a libertad bajo fianza.

Revelan foto de Nicolás Maduro con uniforme de la cárcel

El derrocado Nicolás Maduro llegó a un tribunal federal de Manhattan para comparar ante la justicia por distintos delitos, entre ellos, narcoterrorismo.

El fin de semana Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra Venezuela y capturó en Caracas al Maduro y a su esposa Cilia Flores, a quienes en el último registro se les ve con el respectivo uniforme de la cárcel.

Aunque se esperaba verlos con el típico uniforme color naranja, ambos iban vestidos con pantalón y chaqueta beige, que sería el utilizado para los procesados en esta zona de Estados Unidos.

Además del uniforme beige, ambos llevaban un a especie de cuello de color negro y zapatos color naranja.

El uniforme de Cilia Flores, parecía quedarle grande. Ella llevaba el cabello recogido y estaría esposada.

¿Por qué Nicolás Maduro está cojo?

Cuando Maduro fue bajado de la aeronave que lo llevó hasta la sede de la DEA en Nueva York, se escucharon sus primeras palabras a los funcionarios que lo custodiarían: "Good night. Happy new year".

¡Ay, ay! Estoy herido, estoy herido.

Eso dijo Maduro tras notársele una lesión en su pierna derecha al caminar.

La información que entregaron las autoridades señalan que en medio del operativo de captura, Maduro y su esposa corrieron hacia un búnker que tenían preparado, pero el presunto líder del Cartel de los Soles, se habría caído, razón por la que no alcanzaron a cerrar la puerta y fueron detenidos.