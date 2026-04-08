Acuerdo sobre Ormuz que podría estabilizar los precios de gas y crudo podría alcanzarse “pronto”

El mercado mundial del petróleo aguarda con expectativa una posible resolución del conflicto en uno de los puntos más crítico del comercio energético global.

Según proyecciones formuladas este martes 4 de agosto por Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, un entendimiento diplomático con Teherán antes de finalizar el miércoles devolvería el equilibrio a los precios internacionales del gas y el crudo, garantizando además el tránsito sin restricciones para las cientos de embarcaciones actualmente retenidas en la zona.

Trump también dijo que podría alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho dentro de poco:

Las declaraciones del funcionario, entregadas a la cadena CNBC durante una entrevista, refuerzan la postura expuesta por el presidente de los EE. UU., Donald Trump, que, tras moderar su retórica de una ofensiva militar a gran escala contra suelo iraní, dijo confiar en que la reapertura del paso marítimo podría concretarse en pocas horas.

Cuestionado sobre los términos de la negociación, Bessent, prácticamente, descartó que se vaya a autorizar a Irán a imponer el pago de peajes al tráfico naviero, e insistió en que el objetivo principal de Washington es restablecer la total libertad de navegación en el estrecho.

Irán dijo el lunes que n está en nuevas conversaciones con los EE. UU.

Pese al marcado optimismo del gobierno estadounidense, la situación continúa siendo inestable en Oriente Medio. Mientras el Departamento del Tesoro confía en que se alcanzara el transito libre por Ormuz en cuestión de horas, este mismo martes se registró el impacto de un proyectil de origen no identificado contra una embarcación de carga en aguas del estrecho.

Horas antes, la Cancillería iraní se distanció públicamente de esta narrativa, desmintiendo de manera tajante la existencia de conversaciones bilaterales encaminadas a destrabar el conflicto.