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¿Quién era el objetivo del sujeto que disparó durante la cena con periodistas de Trump?

De acuerdo con las autoridades, el hombre, identificado por algunos medios como Tomas Allen, "no está cooperando activamente" con la investigación.

Foto: Donald Trump
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Noticias RCN

abril 26 de 2026
12:28 p. m.
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El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, reveló el domingo (26 de abril) que el hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, parecía tener como objetivo principal a "miembros del gobierno".

Según información “preliminar" compartida por el funcionario a la cadena estadounidense CBS, el ataque ocurrido la noche del sábado en el hotel Washington Hilton estaba dirigido contra la élite política presente, lo que llevó al presidente Donald Trump a calificar al agresor como un "asesino en potencia" y un "enfermo".

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Medios estadounidenses identificaron al agresor:

El sospechoso, identificado por medios locales como Cole Tomas Allen, de 31, con residencia en Torrance, California, portaba dos armas de fuego y varios cuchillos al momento del incidente. Allen, que aparentemente se hospedaba en el hotel y habría viajado en tren desde Los Ángeles, protagonizó un intercambio de disparos con las autoridades tras llegar al arco de detección de metales. Durante el cruce de balas, un agente resultó herido, pero su vida fue salvada por el chaleco antibalas.

Tras los disparos, el Servicio Secreto evacuó de inmediato al presidente, que se encontraba en la gala junto a la primera dama, Melania Trump, y dignatarios. Horas después, Trump ofreció una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que señaló que el agresor era un "lobo solitario" y recordó que "no es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar".

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Trump insiste en la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca:

Aunque el mandatario reconoció que el dispositivo de protección "era muy seguro", criticó la infraestructura del lugar señalando que el Washington Hilton —sitio donde Ronald Reagan fue herido en 1981— no es "un edificio particularmente seguro".

El incidente, motivó un mensaje de Trump en su red Truth Social en el que insiste que debe terminarse el proyecto de 400 millones de dólares de un salón de baile en el ala este de la Casa Blanca, que describe como el más “hermoso” y “seguro” en todo el mundo.

Además, difundió imágenes de seguridad, que muestran el momento exacto en que el atacante intenta ingresar al salón antes de ser neutralizado por las fuerzas del orden. El mismo que, según las autoridades, "no está cooperando activamente" con la investigación.

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