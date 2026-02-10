Murió fan de Jhonny Rivera durante concierto en Huila: esto se sabe

Una noche de música en Garzón, Huila, terminó en tragedia. José Elver Palencia, quien había asistido al concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, sufrió una emergencia médica en la zona de comidas y murió horas después en un hospital.

El cantante se pronunció días después y pidió ayuda para contactar a los familiares del hombre, pues aseguró que ha conocido diferentes versiones sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó con el fan durante el concierto de Jhonny Rivera?

Según se pudo conocer, en la Concha Acústica de Garzón, se desarrollaba la llamada Fiesta Montañera, con presentaciones de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez.

Palencia, residente del corregimiento de Maíto, en Tarqui, había viajado hasta Garzón para asistir al evento. Según testimonios recogidos por medios de comunicación de la región, se encontraba en la zona de comidas cuando comenzó a presentar dificultades para respirar.

Las primeras versiones apuntaron a que el hombre habría sufrido un atragantamiento mientras consumía un chorizo. Personas que estaban cerca alertaron a los organismos de socorro y miembros de la Cruz Roja acudieron para auxiliarlo.

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Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, ubicado cerca del lugar del concierto. Allí recibió atención médica, pero murió durante la madrugada.

La identificación del hombre tomó varias horas debido a que, según los reportes, ingresó al centro asistencial sin documentos. Finalmente fue identificado como José Elver Palencia, de Maíto, donde la noticia generó conmoción.

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre la muerte del hombre?

El cantante se refirió públicamente al caso y pidió ayuda a sus seguidores para localizar a los familiares de Palencia.

Rivera explicó que había recibido versiones distintas sobre la emergencia y que quería conocer directamente lo sucedido antes de sacar conclusiones. También manifestó su intención de comunicarse con los allegados del fallecido para expresarles sus condolencias.

La hipótesis del atragantamiento con un alimento fue difundida inicialmente por testigos y medios que cubrieron el caso, pero otras versiones mencionadas posteriormente plantearon la posibilidad de una emergencia cardíaca.

El caso ocurrió mientras el artista se encontraba sobre el escenario interpretando una de sus canciones. Lo que comenzó como una jornada de música y entretenimiento terminó con la muerte de uno de los asistentes, dejando consternación entre la comunidad de Garzón y Maíto.