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Brutal ataque en Nueva York: hombre fue rociado con una sustancia mientras esperaba su comida

La víctima, un hombre de 44 años, se encontraba esperando un pedido de comida cuando fue sorprendido por el agresor.

Foto: X @FoxNews

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
11:34 a. m.
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Este jueves la reconocida cadena de televisión Fox News compartió en su cuenta oficial de X un video de un violento ataque que se registró en Nueva York el pasado 28 de septiembre.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que un hombre de 44 años es atacado por un sujeto que iba pasando por la calle y que, sin mediar palabra, lo embistió.

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En el video se logra apreciar cuando la víctima se encuentra de pie usando su teléfono celular mientras espera pacientemente un pedido de comida que había realizado segundos antes en un local del barrio East Harlem.

De manera inesperada, aparece en la escena un sujeto de saco gris, chaqueta negra, gorro y tenis, manipulando una especie de tarro metálico que en su interior contenía una sustancia que evaporaba humo blanco.

El agresor analiza al ciudadano, avanza unos pasos hasta alcanzarlo, pero de la nada, se acerca por la espalda, le lanza el líquido y emprende la huída.

De inmediato, la víctima reacciona, se aleja del lugar e intenta, con sus propias manos, retirar la sustancia que cayó sobre su espalda y cuello.

Según la información conocida del caso, la víctima sufrió graves quemaduras. Tras el suceso, fue trasladado a un centro médico para recibir atención médica.

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Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles sobre el hecho. Se sabe que el agresor y la víctima no se conocían por tanto se desconoce lo que motivó el violento ataque.

Testigos del hecho y residentes del sector aseguraron a la Policía que se sienten inseguros y que temen que algo similar pueda volver a registrarse.

Por ahora, se difundió una imagen del atacante para lograr su identificación y posterior captura.

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