Semana de receso: estas son las recomendaciones para evitar malestares estomacales

La semana de receso suele ser aprovechada por miles de familias colombianas para viajar a destinos turísticos, visitar fincas, casas de campo, playas o ríos y cambiar por algunos días sus rutinas habituales. Sin embargo, esas variaciones también pueden incluir nuevos hábitos de alimentación que requieren especial atención.

Comer en lugares desconocidos, probar alimentos preparados en la calle, consumir productos de diferente procedencia o beber agua cuya calidad no está clara puede aumentar el riesgo de presentar problemas gastrointestinales, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades de base.

Casos de enfermedad diarreica

Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el 19 de septiembre de 2026 se habían registrado 1.848.224 casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en Colombia.

Bogotá encabeza el reporte con 556.323 casos, seguida de Antioquia, con 297.832, y Cundinamarca, con 118.586. También aparecen departamentos y ciudades que suelen recibir un alto número de turistas, como Santander, Tolima, Cartagena, La Guajira, Quindío, Santa Marta y San Andrés.

El INS también ha confirmado 37 muertes por EDA durante este año en menores de cinco años, un dato que refuerza la importancia de identificar a tiempo cualquier señal de alarma.

¿Qué revisar antes de consumir alimentos durante un viaje?

Diana Sandoval, experta del Programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, recomienda revisar cuidadosamente los alimentos empacados antes de ingerirlos. En el caso de productos cerrados, es importante comprobar que el empaque esté completamente sellado y verificar siempre la fecha de vencimiento.

La atención también debe mantenerse cuando se come en restaurantes. Observar las condiciones generales del lugar, la higiene de quienes manipulan los alimentos y el aspecto de la comida puede ayudar a detectar posibles riesgos.

La experta también aconseja evitar alimentos con olores fuertes o desagradables y prestar atención a que las carnes tengan una apariencia adecuada.

Si se opta por comer en la calle, uno de los puntos clave es observar cómo se manipulan los productos. La recomendación es verificar que la misma mano utilizada para recibir dinero no sea empleada inmediatamente para servir o tocar los alimentos.

El agua es otro factor que puede pasar inadvertido. Si existen dudas sobre la calidad del agua del grifo, la recomendación es recurrir a agua segura o embotellada.

Lo mismo ocurre con el hielo, ya que su procedencia también puede representar un riesgo si fue elaborado con agua contaminada. Para preparar jugos u otras bebidas, Sandoval aconseja utilizar agua segura o hervirla previamente.

Estas señales pueden indicar que necesita atención médica

No todos los episodios de vómito o diarrea requieren el mismo manejo. Sin embargo, hay síntomas que pueden advertir sobre una complicación y hacer necesaria una valoración médica. Entre ellos se encuentran la incapacidad para recibir alimentos o suero, fiebre persistente durante varias horas y un dolor que resulte difícil de soportar.

“Es importante asistir al médico si el cuerpo no recibe ningún alimento o suero, si presenta fiebre durante varias horas o si tiene un dolor que no puede soportar. No se automedique y tómese la temperatura para hacer seguimiento a la fiebre”, aseguró la experta.

La atención debe ser todavía mayor en niños menores de cinco años, personas mayores de 60 y pacientes con enfermedades como diabetes o hipertensión, debido a que pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones.

Durante los viajes, mantener una adecuada hidratación, revisar la procedencia de los alimentos y el agua y observar cualquier cambio en el estado general de la persona puede hacer la diferencia entre disfrutar las vacaciones o terminar necesitando atención médica.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.