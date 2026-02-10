CAF aprueba USD 1.250 millones para cinco proyectos clave en Colombia

Con un la aprobación de 1.250 millones de dólares, desde CAF, el país financiará cinco megaproyectos clave que transformarán la movilidad en Medellín, reactivarán el sector férreo nacional y garantizarán la urgente reconstrucción tras el reciente terremoto.

La aprobación se alinea con un compromiso de la entidad: movilizar hasta 9.000 millones de dólares para Colombia hasta el año 2030, trabajando en conjunto con el Gobierno nacional y las diferentes administraciones locales y subnacionales.

¿Cómo se distribuirá la millonaria inversión de la CAF en Colombia?

Según lo anunciado de manera oficial, los fondos están estratégicamente divididos para atender necesidades urgentes y proyectos a largo plazo. Las prioridades del financiamiento abarcan desde la infraestructura de transporte y la movilidad sostenible, hasta la recuperación frente a desastres naturales, el desarrollo de las urbes y la vital acción climática.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó la importancia de este crédito múltiple. El ejecutivo señaló que estas operaciones reflejan la alianza con Colombia y se traducirán en territorios mucho más resilientes, competitivos y con un panorama de mayores oportunidades para todos sus habitantes.

Impulso vital para el Metro y el futuro urbano de Medellín

La capital antioqueña se consolida como una de las grandes beneficiadas con estas aprobaciones crediticias. Por un lado, se destinará una línea de crédito de hasta USD 300 millones exclusivamente para financiar parcialmente el Plan de Inversiones del Metro de Medellín. Esto permitirá no solo la expansión y modernización de los corredores actuales, sino también la necesaria renovación de su flota de trenes y una mejor integración urbana y territorial en el Valle de Aburrá.

Adicionalmente, la ciudad de Medellín recibirá un paquete de USD 250 millones para ejecutar proyectos estratégicos enmarcados en su Plan de Desarrollo. Estas inversiones impulsarán iniciativas clave de infraestructura social, educativa y de espacio público. Entre las obras destacadas se encuentran el Parque Primavera Norte, la infraestructura para el programa Buen Comienzo y Escuela Inteligente, la renovación del estadio y la construcción del Metro de la 80.

Reconstrucción post-terremoto: una prioridad humanitaria e institucional

Ante las recientes emergencias derivadas de desastres naturales, la respuesta institucional no se ha hecho esperar. CAF aprobó una Línea de Crédito Contingente por un valor de hasta USD 150 millones.

Estos recursos serán fundamentales para apoyar la atención de la emergencia, la recuperación y la reconstrucción de los territorios que resultaron gravemente afectados por el sismo registrado el pasado 10 de agosto de 2026. El objetivo principal de esta partida económica es lograr el pronto restablecimiento de la infraestructura y de los servicios esenciales, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para avanzar hacia una reconstrucción resiliente.

Reactivación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y protección ambiental

En el ámbito de la conectividad nacional y logística, se aprobó un préstamo estructurado de hasta USD 200 millones destinado al corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. Este ambicioso proyecto, que se desarrolla bajo el modelo de asociación público-privada, financiará parcialmente intervenciones de rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria del país, incluyendo la adquisición de maquinaria y equipos necesarios.

Finalmente, la acción climática juega un papel protagónico en este paquete de inversiones. Se han destinado USD 350 millones para promover la economía azul, proteger la biodiversidad y fomentar las finanzas sostenibles. Este programa apoyará desde la mitigación frente al cambio climático y la conservación de los ecosistemas, hasta estrategias de economía circular, la reducción del plástico de un solo uso, la prevención de la contaminación marina y el fomento de la pesca artesanal sostenible.