Suspenden ejecución de Melissa Lucio, hispana condenada a muerte en EE.UU.

Melissa Lucio fue la primera mujer hispana sentenciada a muerte en Texas, Estados Unidos. Ha estado durante 14 años en prisión, señalada del asesinato de su hija de dos años. Sin embargo, en todos estos años varias personas aseguran que la mujer es inocente.

Un tribunal de apelaciones de Texas suspendió este lunes 25 de abril la ejecución de Melissa Lucio prevista para el 27 de abril.

Asimismo, otro tribunal de Texas examinará "nuevas pruebas de su inocencia", aseguraron en el comunicado.

Según la mujer, los hechos ocurrieron durante una de las 27 mudanzas que realizó junto a su familia en 2007, debido a su mala condición económica. La niña se habría quedado sola, en un apartamento de dos pisos, ubicado en la ciudad de Harlingen.

Melissa cuenta que encontró a la menor llorando al lado de las escaleras y con sangre en su boca, sin embargo, como no tenía más heridas, ella pensó que no tenía mayor gravedad. La mujer afirma que dos días después, el papá de la niña tuvo que llamar a emergencias porque su hija no estaba respirando.

Lucio ha sufrido en su vida agresiones físicas y sexuales, además de drogadicción y pobreza, fue declarada sospechosa de haberle pegado.

Los familiares de la mujer, en especial su hijo, han liderado una campaña para visibilizar el caso de Melissa y frenar la decisión de que la mujer reciba la pena de muerte. Actualmente, existe un portal web que busca recoger firmas en la petición presentada por la defensa de la mujer.

En las últimas semanas se multiplicaron los llamamientos de clemencia, como el de Kim Kardashian, escribió en su cuenta de Twitter a favor de esta mujer con 14 hijos:

So heartbreaking to read this letter from Melissa Lucio’s children begging for the state not to kill their mother. There are so many unresolved questions surrounding this case and the evidence that was used to convict her. pic.twitter.com/SjEtsfmZeq