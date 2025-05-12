CANAL RCN
Colombia

Abelardo de la Espriella no irá a consultas y propone elegir a un candidato único

Tras entregar más de cinco millones de firmas, el precandidato presidencial confirmó que no participará en la consulta de marzo.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:44 a. m.
El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella confirmó que no participará en la consulta interpartidista prevista para el próximo 8 marzo. La decisión, según explicó, obedece a la necesidad de respetar lo que considera un mandato ciudadano por las más de cinco millones de firmas que entregó en la Registraduría.

No voy a la consulta de marzo, pero estoy abierto a la unidad.

En entrevista con La FM, de la Espriella señaló que su propuesta inicial se centraba en una encuesta pagada por los aspirantes para elegir un candidato único, lo que representaba una alternativa más rápida y menos costosa.

A su juicio, aplazar la decisión hasta marzo “generaría gastos innecesarios y retrasaría la selección de un candidato” capaz de enfrentar a Iván Cepeda.

Aunque esa fórmula no fue acogida, insistió en que sigue dispuesto a buscar acuerdos.

Abelardo de la Espriella reunió cinco millones de firmas

Para el precandidato, el haber logrado reunir cinco millones de firmas fue el factor determinante para decidir no participar en las consultas interpartidistas.

“Gente y ciudadanos de todos los estratos, en todos los rincones del país, consiguieron firmas para esta candidatura sin que mediara dádiva alguna, sin presión de ninguna clase”, dijo.

La propuesta de Abelardo de la Espriella tras descartar la consulta

De la Espriella aseguró que insistirá en un mecanismo distinto a la consulta porque para él la coyuntura política exige decisiones más rápidas. El país no puede esperar a marzo para definir un liderazgo fuerte, señaló.

La decisión del abogado reconfigura el camino hacia la selección de un candidato único en su sector.

Su salida de la consulta elimina una de las figuras con mayor recolección de firmas y mantiene abierta la posibilidad de acuerdos por otras vías. De la Espriella busca capitalizar el respaldo ciudadano y presentarse como una fuerza con autonomía propia.

