Reconocido cantante y compositor murió tras ser apuñalado

La industria musical está conmocionada debido a que un destacado cantante y compositor fue asesinado el pasado 5 de junio de 2026.

Mark Olabanji, conocido artísticamente como Talay Riley, fue herido con un arma cortopunzante y perdió la vida a sus 35 años.

Este artista inició su carrera a los 18 años tras firmar un contrato con 'Global Publishing' y grabó al menos once sencillos, entre los que se destacan 'Make You Mine' y 'Resonance'.

Pero, además, se destacó trabajando junto a Dua Lipa y Britney Spears en éxitos mundiales como 'Last Dance' y 'Clumsy'.

¿Qué se sabe del asesinato de Talay Riley, el reconocido cantante y compositor?

El 5 de junio de 2026, los residentes de Silvertown, en Londres, reportaron que una persona había sido apuñalada en el jardín de una vivienda.

Tras esa denuncia, las autoridades se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos y encontraron a Talay Riley gravemente herido.

Los policías, con el apoyo del personal de primeros auxilios, intentaron reanimarlo, pero, desafortunadamente, el artista murió a los pocos minutos.

De acuerdo al reporte policial, otro hombre de 20 años también resultó herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a una entidad hospitalaria.

Asimismo, tres personas fueron capturadas como parte de la investigación, pero dos de ellas ya fueron liberadas.

Mientras tanto, la persona restante también quedó libre bajo fianza, pero continúa vinculada al caso.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato del cantante Talay Riley

Los colegas, amigos y seguidores de Talay Riley están de luto y han expresado múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Todavía no puedo entender esto", "descansa en paz, amigo", "mucho amor para su familia y amigos", "esto es una verdadera pena", "pondré su música y pensaré en él para siempre", "vuela alto" y "serás eterno", han sido algunos de ellos.