Temblor en China hoy, 3 de septiembre: reportan fuerte sismo de magnitud 5,4

Un nuevo temblor se registró en China este jueves 3 de septiembre de 2026, en medio de la actividad sísmica que se presenta diariamente en diferentes regiones del mundo.

El movimiento alcanzó una magnitud de 5,4 y tuvo como zona de referencia a Jiangyou, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El evento ocurrió a las 11:39:42 UTC y fue catalogado como un sismo superficial. De acuerdo con la información actualizada del organismo estadounidense, tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Temblor en China hoy, 3 de septiembre: esto reportó el USGS

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el movimiento sísmico a unos 21 kilómetros al oeste-noroeste de Jiangyou, China.

El sismo alcanzó una magnitud de 5,4 y se produjo a poca profundidad, un factor que puede favorecer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en zonas próximas al epicentro.

El USGS también asignó inicialmente al evento una alerta PAGER amarilla, sistema utilizado por el organismo para estimar de manera preliminar el posible impacto de un terremoto sobre la población y las estructuras.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 5,4 en China, este 3 de septiembre?

El epicentro estuvo localizado en los alrededores de Jiangyou, una ciudad situada en la provincia de Sichuan, en el suroccidente de China.

Las coordenadas reportadas para el movimiento estuvieron alrededor de los 31,85 grados de latitud norte y 104,51 grados de longitud este.

Tras un movimiento de estas características, las autoridades y organismos especializados realizan seguimiento para establecer posibles afectaciones y verificar si se presentan réplicas.

Hasta el momento del reporte consultado, la información disponible se concentraba en las características y localización del sismo. Asimismo, en redes sociales no se han reportado videos de la ciudadanía demostrando afectaciones.