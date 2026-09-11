CANAL RCN
Internacional

Fuerte temblor de 5,3 en Perú en la madrugada de este 9 de noviembre: vea el reporte

Un fuerte temblor de magnitud 5,3 sacudió el norte de Perú este lunes 9 de noviembre. Conozca la hora, el epicentro y la profundidad del sismo.

Fuerte temblor de 5,3 en Perú en la madrugada de este 9 de noviembre: vea el reporte
Foto: SGC

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un fuerte temblor de magnitud 5,3 se registró durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026 en el norte de Perú.

De nuevo tembló en Colombia HOY 6 de noviembre: atento al reporte
RELACIONADO

De nuevo tembló en Colombia HOY 6 de noviembre: atento al reporte

El movimiento sísmico ocurrió en la región amazónica del país y fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en diferentes partes del mundo.

El sismo se presentó a las 5:23 de la mañana, hora local, cuando buena parte de la población apenas comenzaba su jornada.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Perú hoy 9 de noviembre?

De acuerdo con el reporte del USGS, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a aproximadamente 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas, una localidad ubicada en la región de Loreto, en la Amazonía peruana.

¿Hubo afectaciones en Bogotá tras el fuerte temblor de HOY 3 de noviembre? Esto se reportó
RELACIONADO

¿Hubo afectaciones en Bogotá tras el fuerte temblor de HOY 3 de noviembre? Esto se reportó

El organismo internacional estableció que el temblor alcanzó una magnitud de 5,3 y se originó a una profundidad de 11,5 kilómetros, por lo que se considera un sismo superficial.

Estos son los principales datos del temblor:

  • Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.
  • Hora: 5:23 a. m., hora de Perú y Colombia.
  • Magnitud: 5,3.
  • Epicentro: 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas, Perú.
  • Profundidad: 11,5 kilómetros.
  • Región: Loreto, norte de Perú.

Los movimientos sísmicos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro, debido a que la energía liberada tiene una menor distancia que recorrer hasta alcanzar la superficie.

Sin embargo, la percepción del temblor también depende de otros factores, como la distancia, las características del terreno y las condiciones de las edificaciones.

¿Se reportaron daños por el fuerte temblor en Perú?

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente víctimas, personas heridas ni daños materiales relacionados con el sismo de magnitud 5,3 registrado durante la mañana de este lunes.

Creador de contenido grabó VIDEO de cómo se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima
RELACIONADO

Creador de contenido grabó VIDEO de cómo se vivió el fuerte temblor en Chaparral, Tolima

Perú es uno de los países de América Latina con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde se concentra buena parte de los terremotos del planeta.

Aunque los temblores son frecuentes en territorio peruano, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.

Asimismo, es importante consultar únicamente los reportes de organismos oficiales, debido a que los datos iniciales sobre magnitud, profundidad y ubicación pueden modificarse después de nuevas revisiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro sorprendió con su nueva rutina religiosa en prisión

Nasa

Nave espacial de la NASA volvió a la atmósfera tras 22 años desde su lanzamiento

Venezuela

¿Qué pasó con el campamento de familiares de presos políticos en Venezuela?

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Contraloría ordena revisión de contratos de la DNI por más de $20.000 millones ante posibles irregularidades

Entre los contratos que serán examinados se encuentra la adquisición de un helicóptero no tripulado, la compra de tres sistemas antidrones, entre otros.

Finanzas personales

¿Puede reclamar la garantía de un producto de segunda o en exhibición? Esto dice la SIC

La entidad recomienda comprar productos de segunda inteligentemente y solicitar todo por escrito para no tener inconvenientes con el comercio.

Viral

Yana Karpova expuso chats con Cris Valencia y contó qué pasó entre ellos

Liga BetPlay

Seis equipos por tres cupos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: las cuentas para clasificar

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores