Fuerte temblor de 5,3 en Perú en la madrugada de este 9 de noviembre: vea el reporte

Un fuerte temblor de magnitud 5,3 se registró durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre de 2026 en el norte de Perú.

El movimiento sísmico ocurrió en la región amazónica del país y fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), organismo encargado de monitorear la actividad sísmica en diferentes partes del mundo.

El sismo se presentó a las 5:23 de la mañana, hora local, cuando buena parte de la población apenas comenzaba su jornada.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Perú hoy 9 de noviembre?

De acuerdo con el reporte del USGS, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a aproximadamente 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas, una localidad ubicada en la región de Loreto, en la Amazonía peruana.

El organismo internacional estableció que el temblor alcanzó una magnitud de 5,3 y se originó a una profundidad de 11,5 kilómetros, por lo que se considera un sismo superficial.

Estos son los principales datos del temblor:

Fecha: lunes 9 de noviembre de 2026.

Hora: 5:23 a. m., hora de Perú y Colombia.

Magnitud: 5,3.

Epicentro: 80 kilómetros al este-noreste de Lagunas, Perú.

Profundidad: 11,5 kilómetros.

Región: Loreto, norte de Perú.

Los movimientos sísmicos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro, debido a que la energía liberada tiene una menor distancia que recorrer hasta alcanzar la superficie.

Sin embargo, la percepción del temblor también depende de otros factores, como la distancia, las características del terreno y las condiciones de las edificaciones.

¿Se reportaron daños por el fuerte temblor en Perú?

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente víctimas, personas heridas ni daños materiales relacionados con el sismo de magnitud 5,3 registrado durante la mañana de este lunes.

Perú es uno de los países de América Latina con mayor actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde se concentra buena parte de los terremotos del planeta.

Aunque los temblores son frecuentes en territorio peruano, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.

Asimismo, es importante consultar únicamente los reportes de organismos oficiales, debido a que los datos iniciales sobre magnitud, profundidad y ubicación pueden modificarse después de nuevas revisiones.