Atención | Reportan fuerte temblor de 5.5 en Venezuela hoy 27 de junio
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado magnitudes que sobrepasan los 4.0.
Nicolás Forero
01:37 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado cuatro temblores en Venezuela durante este sábado 27 de junio de 2026.
De acuerdo con el monitoreo, el primero fue a las 12:04 de la madrugada, mientras que el más reciente se reportó sobre las 9:23 de la mañana.
¿En qué zonas se han sentido? Descubra los detalles exactos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se detectó en Venezuela hoy 27 de junio de 2026
- 12:04 a.m.
Epicentro: Venezuela.
Magnitud: 3.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 44 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 51 de Barquisimeto (Venezuela) y a 109 de San Carlos (Venezuela).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Venezuela hoy 27 de junio de 2026?
- 1:06 a.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 3.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 55 de Los Teques (Venezuela) y a 94 de Isla Ratón (Venezuela).
- 5:55 a.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 4.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 47 de Los Teques ( Venezuela) y a 89 de Isla Ratón (Venezuela).
- 9:23 a.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 4.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 43 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 49 de Los Teques (Venezuela) y a 56 de Isla Ratón (Venezuela).
- 2:20 p.m.
Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.
Magnitud: 5.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 59 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 60 de Isla Ratón (Venezuela) y a 74 de La Guaira (Venezuela).