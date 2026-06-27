CANAL RCN
Internacional

Atención | Reportan fuerte temblor de 5.5 en Venezuela hoy 27 de junio

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado magnitudes que sobrepasan los 4.0.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

junio 27 de 2026
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado cuatro temblores en Venezuela durante este sábado 27 de junio de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el primero fue a las 12:04 de la madrugada, mientras que el más reciente se reportó sobre las 9:23 de la mañana.

¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano
RELACIONADO

¡Ha temblado masivamente en Venezuela hoy 26 de junio de 2026! Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano

¿En qué zonas se han sentido? Descubra los detalles exactos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Venezuela hoy 27 de junio de 2026

  • 12:04 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 51 de Barquisimeto (Venezuela) y a 109 de San Carlos (Venezuela).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Venezuela hoy 27 de junio de 2026?

  • 1:06 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 55 de Los Teques (Venezuela) y a 94 de Isla Ratón (Venezuela).

  • 5:55 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 47 de Los Teques ( Venezuela) y a 89 de Isla Ratón (Venezuela).

Terremotos en Venezuela desatan ira ciudadana ante falta de apoyo gubernamental
RELACIONADO

Terremotos en Venezuela desatan ira ciudadana ante falta de apoyo gubernamental

  • 9:23 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 49 de Los Teques (Venezuela) y a 56 de Isla Ratón (Venezuela).

  • 2:20 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 59 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 60 de Isla Ratón (Venezuela) y a 74 de La Guaira (Venezuela).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Equipo élite colombiano avanza en el rescate de un menor atrapado en edificio colapsado en La Guaira

Terremoto

Aeropuerto de Caracas reabre parcialmente tras el doble terremoto y recibe ayuda humanitaria

Venezuela

Terremotos en Venezuela desatan ira ciudadana ante falta de apoyo gubernamental

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO | Croacia vs Ghana en el Mundial 2026: se define al rival de la Selección Colombia

Se juega la tercera fecha del grupo L, de donde saldría el rival de la Selección Colombia en la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 27 de junio

¡Los ganadores quedaron definidos tras el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Artistas

Luto en Colombia: murió Waldo Urrego, el reconocido actor

Artistas

Ella es la productora colombiana que ganó dos prestigiosos premios de TV en EE. UU.

Europa

Calor extremo pone al límite a hospitales en Europa