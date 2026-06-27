Atención | Reportan fuerte temblor de 5.5 en Venezuela hoy 27 de junio

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado cuatro temblores en Venezuela durante este sábado 27 de junio de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el primero fue a las 12:04 de la madrugada, mientras que el más reciente se reportó sobre las 9:23 de la mañana.

¿En qué zonas se han sentido? Descubra los detalles exactos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se detectó en Venezuela hoy 27 de junio de 2026

12:04 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 44 kilómetros de San Felipe (Venezuela), a 51 de Barquisimeto (Venezuela) y a 109 de San Carlos (Venezuela).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Venezuela hoy 27 de junio de 2026?

1:06 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 55 de Los Teques (Venezuela) y a 94 de Isla Ratón (Venezuela).

5:55 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 47 de Los Teques ( Venezuela) y a 89 de Isla Ratón (Venezuela).

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9:23 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de La Guaira (Venezuela), a 49 de Los Teques (Venezuela) y a 56 de Isla Ratón (Venezuela).

2:20 p.m.

Epicentro: cerca de la costa de Venezuela.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 59 kilómetros de Maracay (Venezuela), a 60 de Isla Ratón (Venezuela) y a 74 de La Guaira (Venezuela).