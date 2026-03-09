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¿Cuándo terminará el fenómeno de El Niño? Organización Meteorológica Mundial responde

Según expertos, el fenómeno se ha consolidado y puede intensificarse en los próximos meses y convertirse en un evento de intensidad muy fuerte.

Fenómeno de El Niño se extenderá hasta 2027.
Foto: OMM

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
01:00 p. m.
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Según el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se indica una probabilidad del 100% de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta febrero de 2027 y se espera que se fortalezca más durante los próximos meses; a raíz de esto, informan también que los patrones de lluvia y temperatura en todo el mundo se pueden alterar significativamente hasta llegar a fenómenos meteorológicos extremos.

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La propia organización afirma que es la primera vez que un boletín es tan categórico y así evidencia el consenso en las opiniones de todos los expertos que participaron en su elaboración. Actualmente, este documento informativo es la fuente de información más autorizada que hay en el mundo para los gobiernos o entidades encargadas.

Importancia de la información para tomar acciones

La OMM afirma que "la Actualización sobre El Niño/La Niña es fundamental para que los gobiernos, las agencias humanitarias y de gestión de riesgos de desastres, y los responsables políticos se preparen para los impactos relacionados con el clima", e informaron que están intensificando los esfuerzos de alerta para un evento excepcional.

La entidad explica que el fenómeno se sigue alimentando y se fortalece debido a condiciones oceánicas excepcionalmente cálidas en el Pacífico tropical. Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, alertó sobre las complicaciones que El Niño puede golpear significativamente sectores económicos en el mundo como la agricultura, la salud, la energía y recursos hídricos, por lo que se debe actuar de inmediato.

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¿Cómo impacta El Niño a Colombia?

El descenso acelerado en los ríos Magdalena y Cauca o los incendios forestales en diferentes regiones del país proyectan un escenario alarmante para más de 4.3 millones de personas en Colombia. Expertos pronostican que el desabastecimiento de agua puede ser el mayor riesgo para el 45% del país, principalmente en departamentos como La Guajira, Córdoba y Antioquia.

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