CANAL RCN
Internacional

Murió importante actriz de Disney: esto se confirmó

La agencia que la representó confirmó el deceso mediante un sentido comunicado.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
04:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el mundo de la actuación hay una profunda conmoción debido a que se confirmó la muerte de un talento que hizo parte de Disney Channel.

Carla Jaran Jeffery, que había nacido el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Estados Unidos, falleció el 1 de septiembre de 2026, a sus 33 años.

Conmoción: murió reconocida y destacada actriz colombiana
RELACIONADO

Conmoción: murió reconocida y destacada actriz colombiana

A lo largo de su trayectoria, ganó reconocimiento por sus destacadas interpretaciones en 'Zombies', 'Zombies 2' y 'Zombies 3'.

Sin embargo, Carla Jaran Jeffery también apareció en producciones de primer nivel como 'iCarly', 'Buena suerte, Charlie', 'American Vandal', 'A todo ritmo' y 'Scream Queens'.

Así se confirmó la muerte de Carla Jeffery, la reconocida actriz de Disney

Alexanders Talent Management, la agencia que representó a Carla Jeffery durante más de 20 años, emitió un sentido comunicado oficial tras el fallecimiento.

"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, con solo 33 años. Ella se unió a la familia Alexanders Talento Management a la edad de 12 años y tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podría iluminar cualquier habitación", se escribió.

"Como 'Bree', en la exitosa franquicia 'Zombies', de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo. Nuestros corazones están con la familia y sus seres queridos durante este tiempo devastador. Respetuosamente, pedimos que se respete su privacidad", se añadió.

Chandler Kinney, la actriz de Estados Unidos, lamentó la muerte de Carla Jeffery

En su cuenta de Instagram, la actriz Chandler Kinney publicó algunas fotos y videos junto a Carla y le dio su último adiós.

Luto profundo: reconocida y querida actriz fue encontrada sin vida en su casa
RELACIONADO

Luto profundo: reconocida y querida actriz fue encontrada sin vida en su casa

"Esto no parece real. Carla, la chica más dulce y radiante, iluminaba cada día con su contagiosa positividad", se precisó.

"Voy a extrañar reír contigo y verte lucir tus característicos splits en cada pista de baile. Eres una leyenda para mí y tu legado de brindar alegría y consuelo a la gente en todas partes vivirá para siempre. Te quiero mucho, CarlaBoo", concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fenómeno de El Niño

¿Cuándo terminará el fenómeno de El Niño? Organización Meteorológica Mundial responde

México

Terrible masacre en México: asesinan a reconocido músico junto a su esposa embarazada

Terremoto

Temblor de magnitud 6,3 sacudió Alaska este 3 de septiembre: esto reportó el USGS

Otras Noticias

Millonarios

Jugador de Millonarios sufrió fuerte fractura y es baja: dieron a conocer el parte médico

El departamento médico del club confirmó la noticia luego del clásico con Santa Fe.

Policía Nacional

Patrullero murió tras ser baleado por un compañero durante una formación en Puerto Asís, Putumayo

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves 3 de septiembre dentro de la Estación de Policía de Puerto Asís, Putumayo.

Astrología

Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre septiembre de 2026: ¿qué se debe tener en cuenta?

Contenido Patrocinado

Oro Express: más de 43 años transformando el valor del oro en confianza, oportunidades y nuevas historias

Cuidado personal

Estos son los entrenamientos de alta intensidad que activan la liberación de endorfinas