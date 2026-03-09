Murió importante actriz de Disney: esto se confirmó

En el mundo de la actuación hay una profunda conmoción debido a que se confirmó la muerte de un talento que hizo parte de Disney Channel.

Carla Jaran Jeffery, que había nacido el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Estados Unidos, falleció el 1 de septiembre de 2026, a sus 33 años.

A lo largo de su trayectoria, ganó reconocimiento por sus destacadas interpretaciones en 'Zombies', 'Zombies 2' y 'Zombies 3'.

Sin embargo, Carla Jaran Jeffery también apareció en producciones de primer nivel como 'iCarly', 'Buena suerte, Charlie', 'American Vandal', 'A todo ritmo' y 'Scream Queens'.

Así se confirmó la muerte de Carla Jeffery, la reconocida actriz de Disney

Alexanders Talent Management, la agencia que representó a Carla Jeffery durante más de 20 años, emitió un sentido comunicado oficial tras el fallecimiento.

"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, con solo 33 años. Ella se unió a la familia Alexanders Talento Management a la edad de 12 años y tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podría iluminar cualquier habitación", se escribió.

"Como 'Bree', en la exitosa franquicia 'Zombies', de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo. Nuestros corazones están con la familia y sus seres queridos durante este tiempo devastador. Respetuosamente, pedimos que se respete su privacidad", se añadió.

Chandler Kinney, la actriz de Estados Unidos, lamentó la muerte de Carla Jeffery

En su cuenta de Instagram, la actriz Chandler Kinney publicó algunas fotos y videos junto a Carla y le dio su último adiós.

"Esto no parece real. Carla, la chica más dulce y radiante, iluminaba cada día con su contagiosa positividad", se precisó.

"Voy a extrañar reír contigo y verte lucir tus característicos splits en cada pista de baile. Eres una leyenda para mí y tu legado de brindar alegría y consuelo a la gente en todas partes vivirá para siempre. Te quiero mucho, CarlaBoo", concluyó.