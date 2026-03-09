Hubo otro fuerte temblor en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026: atento a la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano reportó que, sobre las 11:58 de la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026, se presentó un fuerte movimiento telúrico que superó la magnitud de 4.0.

De acuerdo con los expertos, el epicentro fue en Los Santos, Santander, con una intensidad instrumental débil.

Sin embargo, este no ha sido el único temblor que ha sobrepasado la magnitud de 4.0 durante este 3 de septiembre, sino que a las 12:17 de la madrugada ya se había advertido uno de 4.3 en Istmina, Chocó, con una profundidad de 43 kilómetros.

Estos son los datos del otro fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026

11:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026?

12:17 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

12:22 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

2:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

3:13 a.m.

Epicentro: Baraya, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Baraya (Huila), a 20 de Villavieja (Huila) y a 21 de Alpujarra (Tolima).

3:14 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

3:54 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).

8:01 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de La Salina (Casanare), a 25 de Sácama (Casanare) y a 25 de Pisba (Boyacá).