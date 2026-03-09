¿Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia? Esto dijo tras reunión de La Gran Consulta

Tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia, el excandidato presidencial Juan Daniel Oviedo reveló que varios participantes del proceso político plantearon su nombre como posible fórmula vicepresidencial de la ganadora, la senadora Paloma Valencia.

La conversación se produjo durante un almuerzo posterior a la jornada electoral, en el que participaron distintos aspirantes que hicieron parte de la consulta. Oviedo explicó que llegó a la reunión cuando ya se estaba discutiendo la conformación de la fórmula vicepresidencial.

Según relató, varios de los presentes coincidieron en que él podría acompañar a Valencia en la candidatura presidencial. Sin embargo, señaló que su intervención estuvo enfocada en otros aspectos estratégicos del proyecto político y no en aceptar de inmediato la propuesta.

El exdirector del DANE también destacó que su prioridad es mantener el principio de lealtad con la candidata ganadora, recordando que la consulta establecía respaldar a quien resultara vencedor. En ese sentido, insistió en que cualquier decisión sobre la fórmula vicepresidencial debe partir de la estrategia que defina Valencia junto con su partido y aliados políticos.

Oviedo plantea abrir el espectro político de la campaña

Durante la conversación, Oviedo invitó a analizar si la campaña de la ganadora de la consulta debe ampliar su espectro político. En particular, planteó evaluar si el proyecto liderado por Valencia —históricamente cercano al Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático— está dispuesto a moderar el tono del debate político y convocar sectores más amplios.

El excandidato aseguró que este debate es clave para definir la estrategia electoral de cara a las presidenciales. Según explicó, la campaña podría optar por mantenerse en su línea política tradicional o buscar una plataforma más amplia que convoque sectores de centro.

Además, puso sobre la mesa la relevancia de los 1.255.000 votos que obtuvo en la consulta, una cifra que —según afirmó— representa a ciudadanos que buscan una política basada en el centro político, el reconocimiento del acuerdo de paz y la construcción de consensos en medio de las diferencias.

La votación de Oviedo y su impacto en la estrategia electoral

En el contexto de la carrera presidencial, Oviedo advirtió además que el fortalecimiento del Pacto Histórico en las elecciones legislativas podría tener impacto en la competencia electoral. Incluso señaló que el senador Iván Cepeda podría tener un escenario favorable hacia una eventual segunda vuelta presidencial, lo que obliga a los demás sectores a construir estrategias competitivas.

Finalmente, Oviedo confirmó que sostendrá una reunión directa con Paloma Valencia para analizar el panorama político y definir los próximos pasos. Según indicó, cualquier decisión sobre una eventual fórmula vicepresidencial se comunicará públicamente una vez concluyan esas conversaciones.