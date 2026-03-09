Donald Trump habló de la tecnología con la que EE. UU. atacó a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este lunes 9 de marzo a las capacidades tecnológicas que, según explicó, permitieron a las fuerzas armadas de su país ejecutar ataques contra el régimen de Irán en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

Durante una intervención ante periodistas, el mandatario mencionó el uso de sistemas de defensa avanzados y nuevas tecnologías que, aseguró, han sido clave en las operaciones.

Las declaraciones de Trump se producen tras el inicio de la llamada Operación Furia Épica, una ofensiva que intensificó el conflicto con Teherán y que, según el gobierno estadounidense, busca debilitar la infraestructura militar del régimen iraní.

En su intervención, el mandatario destacó especialmente el papel de los sistemas de defensa antimisiles Patriot y el desarrollo de tecnología basada en láser para neutralizar amenazas.

Según explicó, estas herramientas forman parte del nuevo enfoque tecnológico que Estados Unidos ha incorporado a sus operaciones militares.

Los hemos destruido con una tecnología increíble como la de los Patriots, que son increíbles. La tecnología láser que tenemos ahora es increíble y saldrá pronto. Literalmente tenemos láseres que hacen el trabajo a mucho menor costo que el trabajo que los Patriots hacen, afirmó el presidente.

Trump añadió que los sistemas basados en láser podrían convertirse en una alternativa más económica frente a los métodos tradicionales de defensa.

De acuerdo con sus palabras, estas herramientas permitirían realizar operaciones con menores costos en comparación con los sistemas actuales.

Donald Trump destacó el papel de los misiles Patriot en los ataques contra Irán

Uno de los sistemas mencionados por el presidente fue el Patriot (MIM-104), considerado uno de los mecanismos de defensa aérea más avanzados desarrollados por Estados Unidos. Este sistema móvil de largo alcance fue diseñado para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y aeronaves hostiles.

El Patriot funciona mediante radares de alta precisión que detectan amenazas a distancia y guían misiles capaces de neutralizarlas antes de que alcancen su objetivo.

Este sistema ha sido utilizado por varios países aliados de Estados Unidos para proteger infraestructuras estratégicas y bases militares.

Durante su intervención, Trump afirmó que esta tecnología ha tenido un papel importante en la ofensiva contra el régimen iraní. Según explicó, el uso de estas herramientas permitió atacar objetivos estratégicos con mayor eficacia.

El mandatario también resaltó que Estados Unidos ha invertido en sistemas militares cada vez más sofisticados para enfrentar escenarios de guerra moderna. En ese sentido, insistió en que el país cuenta con una ventaja tecnológica significativa frente a sus adversarios.

El conflicto entre EE. UU. e Irán y la advertencia sobre el estrecho de Ormuz

Además de referirse a la tecnología militar utilizada en los ataques, Trump defendió la decisión de intervenir contra el régimen iraní. En su opinión, actuar con rapidez fue fundamental para evitar que el conflicto alcanzara una escala mayor.

El presidente aseguró que si Washington hubiera detectado las amenazas provenientes de Irán y no hubiese tomado medidas, el error habría sido grave. “Habría sido muy estúpido no hacer nada”, expresó.

Trump también señaló que, una vez concluyan las operaciones militares, Irán perderá gran parte de su capacidad para amenazar a Estados Unidos, Israel y otros aliados en la región.

En su intervención, el mandatario lanzó además una advertencia sobre el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio global de petróleo.

Trump afirmó que si el régimen iraní decide bloquear esa ruta estratégica enfrentará consecuencias severas.

No obstante, sostuvo que un eventual cierre de esa vía marítima tendría un impacto limitado en Estados Unidos debido a su producción energética.

Según explicó, el país cuenta con suficientes reservas de petróleo y gasolina para cubrir sus necesidades.

Incluso mencionó que Washington mantiene actualmente relaciones energéticas favorables con algunos países productores, lo que fortalecería su seguridad energética frente a eventuales crisis internacionales.

No nos afecta tanto, tenemos tanto petróleo y gasolina, más de lo que necesitamos. Ahora Venezuela es nuestro nuevo socio, un gran socio, y ha funcionado tan maravillosamente, hemos trabajado muy bien con la administración y es una gran fuente de petróleo y gasolina, dijo Trump.

Mientras se mantienen las operaciones militares, el uso de nuevas tecnologías en los conflictos armados vuelve a situarse en el centro del debate internacional.