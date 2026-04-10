Fuerte sismo se reportó en Japón hoy 4 de octubre de 2026: estos son los detalles

El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un fuerte movimiento telúrico en Japón durante este domingo 4 de octubre de 2026.

De acuerdo con el análisis, el epicentro fue en las Islas de Los Volcanes y se originó en las aguas abiertas del océano Pacífico Occidental.

Además, se presentó a las 6:12 de la mañana de Colombia, es decir, cuando eran las 9:12 de la noche en el territorio japonés.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este episodio sísmico? Descubra los detalles a continuación.

Así fue el fuerte sismo que se reportó en Japón hoy 4 de octubre de 2026

9:12 p.m. de Japón / 6:12 a.m. de Colombia.

Epicentro: Islas de Los Volcanes, Japón.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial (a 10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 197 kilómetros de la isla Iwo Jima, a 251 de la isla de Agrihan y a 582 de isla de Saipán.

¿Qué han planteado las autoridades de Japón tras el sismo reportado hoy 4 de octubre de 2026?

Luego de que se confirmó el movimiento telúrico, las autoridades japonesas aclararon que el evento se presentó en el océano y, por lo tanto, no alcanzó a ser percibido de manera considerable en las zonas urbanas más próximas.

Tomando como referencia esa información, no se presentaron daños estructurales y no resultaron personas afectadas.

Asimismo, la Agencia Meteorológica de Japón especificó que el temblor se originó lejos de las islas principales del archipiélago y, en consecuencia, no existen riesgos para activar una alerta de tsunami.

De igual manera, la Defensa Civil de las Islas Marianas del Norte hizo énfasis en que no se ha detectado un oleaje anómalo y que las actividades marítimas pueden seguirse realizando con normalidad.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer movimiento telúrico de este domingo ocurrió a las 12:03 de la madrugada.

Los detalles exactos son los siguientes:

12:03 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).