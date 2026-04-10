Tragedia: cantante fue asesinado a tiros en medio de una presentación

En Perú hay una profunda conmoción debido a que un cantante fue asesinado cuando se estaba presentando en una fiesta.

Andy Torres, que interpretaba cumbia y antes de dedicarse a la música ejerció como suboficial de la Policía Nacional de Perú y trabajó en Criminalística, fue baleado el jueves 1 de octubre.

¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué han informado las autoridades hasta el momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el asesinato de Andy Torres, cantante de cumbia de Perú

Según lo que han establecido las autoridades, Andy Torres estaba cantando en una celebración de cumpleaños llevada a cabo en Huaycán, Lima.

Sin embargo, de manera inesperada y después de que el cantante se había presentado durante aproximadamente una hora, dos hombres empuñaron armas de fuego y le dispararon en repetidas ocasiones.

En consecuencia, a raíz de las graves heridas con las que quedó el cantante Andy Torres, falleció en el lugar de los hechos.

Además, el animador que lo acompañaba en el evento también resultó herido y las autoridades continúan recopilando las pruebas correspondientes para esclarecer lo sucedido y capturar a los implicados.

No obstante, aún no se ha establecido una hipótesis certera relacionada con el asesinato del cantante Andy Torres.

Estas han sido las reacciones tras el asesinato de Andy Torres, cantante de cumbia de Perú

Luego de que las autoridades confirmaron el crimen de Andy Torres, los internautas expresaron múltiples mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

"Lo lamento mucho por la familia", "mi sentido pésame", "no puede ser posible que esto siga sucediendo", "mano dura para que se haga justicia", "Dios lo tenga en su gloria", "qué noticia tan triste", "esto es una pena", "es muy preocupante la situación de la seguridad en Perú" y "que en paz descanse", han sido algunas de las reacciones.