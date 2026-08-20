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Esta es la cúpula militar designada por el presidente Abelardo de la Espriella

El mandatario colombiano presentó desde Barranquilla los nombramientos militares para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
02:13 p. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Barranquilla la conformación de la nueva cúpula militar que comandará las fuerzas armadas durante su administración.

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Explicó que esta designación se estableció con el objetivo de combatir la criminalidad y el narcoterrorismo en el país.

El Mayor General Erick Rodríguez Aparicio fue designado como comandante general de las Fuerzas Militares.

Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad.

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Así quedó la cúpula militar del gobierno De la Espriella

La nueva estructura militar quedó conformada de la siguiente manera: el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de estado mayor conjunto.

En el Ejército Nacional, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez fue nombrado comandante, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

Para la Armada Nacional, el vicealmirante Javier Jaime Pinilla ocupará el cargo de comandante, con el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo al mando.

En la ahora renombrada Fuerza Aérea —que recupera su denominación original tras haber sido llamada Fuerza Aeroespacial— el mayor general Juan Martínez Osa será el comandante, secundado por el Mayor General Juan Mosquera Dueñas.

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Los objetivos de la nueva cúpula militar

"Para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados", dijo el presidente De la Espriella.

El mandatario advirtió a los grupos criminales que "no van a tener dónde esconderse" y prometió una persecución constante.

No van a tener tregua. No vamos a dejar un minuto de perseguirle. Vamos a imponer el orden. Y vamos a recuperar la seguridad.

La nueva cúpula militar recibió instrucciones claras del presidente: "Proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria".

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