“Sufrieron en carne propia”: así ha sido la vida de Laura Moreno y Jessy Quintero tras el caso Colmenares

Hace pocos días, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema tomó una decisión histórica al cerrar el caso de Luis Andrés Colmenares, casi 16 años después. Sin embargo, las dudas continúan en el aire.

En la historia moderna de Colombia, la muerte del joven de 20 años que estudiaba en Los Andes se volvió uno de los casos judiciales más mediáticos y misteriosos al mismo tiempo.

Absolución para Moreno y prescripción para Quintero

Colmenares murió en la noche del 31 de octubre de 2010, mientras estaba en una fiesta de Halloween. Las autoridades encontraron su cuerpo en una zona de difícil acceso en el caño del parque El Virrey.

Durante muchos años, los señalamientos se centraron en dos personas: Laura Moreno y Jessy Quintero, novia y amiga, respectivamente.

Un año después del crimen, las imputaron por presunto homicidio (para Moreno) y presunto falso testimonio y encubrimiento (para Quintero). Pero, tiempo después, ambas quedaron absueltas. Para el caso de la segunda, aplicó la prescripción.

“Sufrieron en carne propia este escarnio”: abogado de Moreno

El caso se mantuvo en vilo, hasta que el alto tribunal ratificó la absolución de Moreno y la prescripción de Quintero. Concluyó que la Fiscalía no pudo demostrar que la muerte haya sido por asesinato, lo cual terminó de dejar en el aire las respuestas que, después de más de 10 años, aún faltan.

Jaime Granados, abogado de Moreno, estuvo en La FM hablando sobre el proceso. Aseguró que ambas han vivido un calvario en lo corrido del extenso litigio: “La justicia actuó de manera lenta y equivocada, en cuanto a que sufrieron dos inocentes”.

Quien no lo quiera aceptar (la decisión), es porque no quiere ver la verdad. Ante eso, no hay nada que hacer.

Con respecto a la vida de ambas, esto reveló Granados: “Siguieron con gran resiliencia. Quintero terminó fuera de Colombia y Laura, después de un periodo fuera, regresó, se casó y tiene su familia. Ellas sufrieron en carne propia este escarnio”.