CANAL RCN
Internacional

Cantante fue asesinado a tiros: esto se reportó

El cantante se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por hombres armados.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

México vuelve a estar conmocionado tras el asesinato de un joven cantante de corridos.

Juan Carlos García Núñez, que era conocido en el entorno musical como Juan García, fue baleado en Nuevo León y falleció casi que de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

Cantante fue asesinado a tiros en plena fiesta de cumpleaños
RELACIONADO

Cantante fue asesinado a tiros en plena fiesta de cumpleaños

Este artista era oriundo de Sinaloa, tenía 26 años y estaba comenzando a ganar seguidores en plataformas como Youtube y Spotify.

Además, Juan García también se había posicionado como productor y algunos de sus temas musicales que más habían ganado reconocimiento son 'Te metiste' y 'La plebada del 25'.

¿Cómo fue el asesinato de Juan García, el cantante de corridos de México?

Las autoridades han informado que Juan García se encontraba en la Avenida El Roble, situada en el sector de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El artista de corridos estaba a bordo de una camioneta Jeep blanca y, de repente, hombres armados se le acercaron y lo hirieron en múltiples oportunidades.

Además, huyeron de inmediato y, en el instante en el que las autoridades llegaron a la Avenida El Roble, confirmaron que Juan García ya no tenía signos vitales.

Sin embargo, la Policía de Nuevo León aún no ha identificado a los presuntos responsables del asesinato y se encuentra revisando las cámaras de seguridad del sector y escuchando testimonios.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Juan García, el cantante de corridos de México

Tras la confirmación del asesinato, varios internautas han rechazado lo sucedido y han expresado que no pueden creer que esas situaciones se continúen presentando.

Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo
RELACIONADO

Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo

"Descansa en paz, Juanito", "Dios lo reciba en su reino", "esto no puede ser", "nadie merece tener ese final", "hasta cuándo va a pasar esto" y "que se haga justicia", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

Además, se ha conocido que, al parecer, el cantante Juan García se había mudado a esa zona del país hace apenas seis meses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Reconocido rapero fue arrestado en EE. UU. tras hallazgo de un cuerpo descuartizado en un carro vinculado a su nombre

Clan del Golfo

Estados Unidos imputa por narcoterrorismo a alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo

Venezuela

La controversial propuesta del presidente Petro para Venezuela: "Tienen que cogobernar unos años"

Otras Noticias

James Rodríguez

Necesita acción: ¿cuántos partidos le quedan a James antes del Mundial?

James Rodríguez necesita seguir sumando minutos con Minnesota para tener buen rendimiento con Colombia. Estos partidos son los que vienen.

Elecciones presidenciales 2026

Buscan obligar a candidatos presidenciales a debatir en medio de cuestionamientos por ausencias

Un ciudadano ha interpuesto una acción de tutela para que un juez constitucional obligue a los candidatos presidenciales a asistir.

Astrología

"Va a caer": contundente e INESPERADA predicción de Mhoni Vidente

Dólar

¡Crucial precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 17 de abril de 2026!

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos