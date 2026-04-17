Cantante fue asesinado a tiros: esto se reportó

México vuelve a estar conmocionado tras el asesinato de un joven cantante de corridos.

Juan Carlos García Núñez, que era conocido en el entorno musical como Juan García, fue baleado en Nuevo León y falleció casi que de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

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Este artista era oriundo de Sinaloa, tenía 26 años y estaba comenzando a ganar seguidores en plataformas como Youtube y Spotify.

Además, Juan García también se había posicionado como productor y algunos de sus temas musicales que más habían ganado reconocimiento son 'Te metiste' y 'La plebada del 25'.

¿Cómo fue el asesinato de Juan García, el cantante de corridos de México?

Las autoridades han informado que Juan García se encontraba en la Avenida El Roble, situada en el sector de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

El artista de corridos estaba a bordo de una camioneta Jeep blanca y, de repente, hombres armados se le acercaron y lo hirieron en múltiples oportunidades.

Además, huyeron de inmediato y, en el instante en el que las autoridades llegaron a la Avenida El Roble, confirmaron que Juan García ya no tenía signos vitales.

Sin embargo, la Policía de Nuevo León aún no ha identificado a los presuntos responsables del asesinato y se encuentra revisando las cámaras de seguridad del sector y escuchando testimonios.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Juan García, el cantante de corridos de México

Tras la confirmación del asesinato, varios internautas han rechazado lo sucedido y han expresado que no pueden creer que esas situaciones se continúen presentando.

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"Descansa en paz, Juanito", "Dios lo reciba en su reino", "esto no puede ser", "nadie merece tener ese final", "hasta cuándo va a pasar esto" y "que se haga justicia", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

Además, se ha conocido que, al parecer, el cantante Juan García se había mudado a esa zona del país hace apenas seis meses.