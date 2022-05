Nuevo tiroteo dentro de una iglesia en EE. UU. deja una persona muerta

A pocas horas del asesinato de diez personas en Buffalo en un tiroteo perpetrado por un adolescente, este 15 de mayo se conoció que se registró otro caso similar, pero esta vez en California, precisamente en una iglesia presbiteriana de Ginebra.

Las autoridades de California dijeron estar respondiendo a un tiroteo con "múltiples víctimas" en una iglesia cercana a Los Ángeles.

"Agentes están respondiendo a informes de un tiroteo en una iglesia", tuiteó la oficina del sheriff del condado de Orange. "Múltiples víctimas recibieron disparos", informó en otra publicación también en Twitter.

Se conoció que varias personas recibieron disparos en la iglesia de Laguna Woods, en el sur de California, dijeron las autoridades, y agregaron que una persona fue detenida en relación con el tiroteo.

"Los agentes están respondiendo a los informes de un tiroteo en una iglesia en la cuadra 24000 de El Toro Road en Laguna Woods. Varias víctimas han recibido disparos. Hemos detenido a una persona y hemos recuperado un arma que puede estar involucrada", dijo la oficina de la Policía.

Dispatch received call of a shooting inside Geneva Presbyterian Church at 1:26pm. Four victims have been critically wounded , one with minor injuries. All victims are adults and are enroute to the hospital. One victim is deceased at the scene.