Tiroteo en Teotihuacán había sido fríamente planeado: el perpetrador ya había estudiado todo

La balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó al descubierto un caso que va más allá de un hecho aislado.

Las autoridades confirmaron que el ataque no fue improvisado, sino que habría sido cuidadosamente planeado por el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, cuyo perfil psicológico ahora es objeto de investigación.

El hecho dejó una mujer canadiense muerta y al menos trece personas heridas.

Tiroteo en Teotihuacán había sido fríamente planeado

Según el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, la evidencia recolectada indica que el atacante actuó solo, pero con una preparación previa.

El hombre habría visitado en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó labores de reconocimiento antes de ejecutar el ataque.

El día de los hechos, llegó con una mochila en la que llevaba un arma de fuego, un cuchillo y 52 cartuchos calibre 38 especial. Una vez en el lugar, abrió fuego contra los visitantes y generó caos.

En medio de la emergencia, varias personas resultaron heridas, no solo por los disparos, sino también por caídas al intentar huir.

Agresor se quitó la vida tras perpetrar el ataque en Teotihuacán

La rápida reacción de la Guardia Nacional permitió neutralizar al agresor, quien fue herido en una pierna. Sin embargo, cuando estaba siendo inmovilizado, tomó su arma y se disparó a sí mismo a una distancia muy corta, muriendo en el sitio.

Las autoridades también revelaron que el atacante presentaría un perfil psicológico con tendencias a imitar ataques ocurridos en otros lugares, lo que se conoce como fenómeno “copycat”.

De hecho, entre las evidencias halladas se encontró material relacionado con agresiones similares, lo que refuerza la hipótesis de que su conducta estuvo influenciada por este tipo de hechos violentos.

Por el momento, las investigaciones avanzan con el apoyo de distintas entidades, mientras se intenta esclarecer completamente lo ocurrido y profundizar en el estado mental del agresor.