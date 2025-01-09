Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada

Un ciudadano de origen europeo denunció que fue víctima de un atraco dentro de un taxi en Cartagena, luego de haber iniciado un recorrido desde el Centro Histórico hacia el norte de la ciudad.

El hecho ocurrió en medio de la noche cuando el turista esperaba llegar a su hotel y terminó siendo asaltado y abandonado.

Según la denuncia, el extranjero tomó un taxi frente a la reconocida Torre del Reloj, con destino a su alojamiento ubicado en la zona norte.

El viaje transcurría con normalidad hasta llegar al sector de Crespo, cuando un segundo individuo se subió al vehículo.

Desde ese momento, el turista fue intimidado y presionado bajo amenazas hasta que entregó sus pertenencias.

Al hombre no le dejaron nada. Le quitaron 200 dólares en efectivo y dos teléfonos celulares de alta gama, elementos que los delincuentes se llevaron antes de abandonar la escena.

La víctima relató que durante todo el recorrido estuvo bajo constante intimidación, sin posibilidad de pedir ayuda ni escapar de la situación.

El recorrido terminó en el corregimiento de Manzanillo del Mar, donde el vehículo en el que viajaban terminó estrellado.

Justo ahí, los dos hombres que habían ejecutado el atraco decidieron huir del lugar, dejando al turista dentro del taxi, completamente abandonado y sin sus pertenencias.

¿Qué dicen las autoridades sobre el violento atraco al extranjero?

El coronel Carlos Esteban, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó:

La oferta institucional de la Policía Metropolitana de Cartagena en un procedimiento de reacción inmediato asiste al lugar de los hechos, atiende al ciudadano extranjero y, de igual forma y en simultáneo, logra la individualización y ubicación de los dos sujetos que estaban cometiendo al momento este delito.

De acuerdo con las autoridades, los responsables ya fueron individualizados y se avanza en las diligencias correspondientes para lograr su captura.