CANAL RCN
Colombia Video

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada

El extranjero fue despojado de dinero y celulares cuando un segundo hombre ingresó al vehículo.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ciudadano de origen europeo denunció que fue víctima de un atraco dentro de un taxi en Cartagena, luego de haber iniciado un recorrido desde el Centro Histórico hacia el norte de la ciudad.

Estas son las hipótesis que investigará Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador
RELACIONADO

Estas son las hipótesis que investigará Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

El hecho ocurrió en medio de la noche cuando el turista esperaba llegar a su hotel y terminó siendo asaltado y abandonado.

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena

Según la denuncia, el extranjero tomó un taxi frente a la reconocida Torre del Reloj, con destino a su alojamiento ubicado en la zona norte.

El viaje transcurría con normalidad hasta llegar al sector de Crespo, cuando un segundo individuo se subió al vehículo.

Desde ese momento, el turista fue intimidado y presionado bajo amenazas hasta que entregó sus pertenencias.

Turista fue robado y abandonado tras un accidente en Cartagena

Al hombre no le dejaron nada. Le quitaron 200 dólares en efectivo y dos teléfonos celulares de alta gama, elementos que los delincuentes se llevaron antes de abandonar la escena.

Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban
RELACIONADO

Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban

La víctima relató que durante todo el recorrido estuvo bajo constante intimidación, sin posibilidad de pedir ayuda ni escapar de la situación.

El recorrido terminó en el corregimiento de Manzanillo del Mar, donde el vehículo en el que viajaban terminó estrellado.

Justo ahí, los dos hombres que habían ejecutado el atraco decidieron huir del lugar, dejando al turista dentro del taxi, completamente abandonado y sin sus pertenencias.

¿Qué dicen las autoridades sobre el violento atraco al extranjero?

El coronel Carlos Esteban, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó:

La oferta institucional de la Policía Metropolitana de Cartagena en un procedimiento de reacción inmediato asiste al lugar de los hechos, atiende al ciudadano extranjero y, de igual forma y en simultáneo, logra la individualización y ubicación de los dos sujetos que estaban cometiendo al momento este delito.

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador?
RELACIONADO

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador?

De acuerdo con las autoridades, los responsables ya fueron individualizados y se avanza en las diligencias correspondientes para lograr su captura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban

Cundinamarca

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador

Historias

Jainer Quintana: el soldado que sobrevivió con su perro a una mina antipersona

Otras Noticias

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo fue claro y dio indicios sobre si Dayro Moreno jugará con la selección

Néstor Lorenzo fue consultado sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección y dio indicios sobre si jugará o no.

Dólar

Importante cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025.

Visa

País muy visitado en Sudamérica exigirá visa a más de 40 países en este mes de septiembre: conozca el listado

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez