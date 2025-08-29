CANAL RCN
Colombia

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador?

El hallazgo genera dudas, pues en esa zona ya se habían realizado inspecciones desde el inicio de la desaparición.

Foto: archivo Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 29 de agosto se confirmó una lamentable noticia. Hace pocos momentos desde la Gobernación de Cundinamarca revelaron el hallazgo sin vida del cuerpo de la pequeña Valeria Afanador.

¿La dejaron ahí? El misterio detrás del hallazgo de Valeria Afanador en una zona que ya había sido revisada
RELACIONADO

¿La dejaron ahí? El misterio detrás del hallazgo de Valeria Afanador en una zona que ya había sido revisada

Recordemos que, la menor de tan solo 10 años, había desaparecido el pasado 12 de agosto en inmediaciones del Colegio Campestre Los Laureles, donde era estudiante.

Los operativos de búsqueda se extendieron por distintos puntos del municipio y sus alrededores, hasta que finalmente se reportó la noticia que ahora enluta al país.

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador?

Según un comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación, fue un campesino de la región quien aproximadamente a las 3:13 p.m., reportó a un funcionario de seguridad municipal la presencia de un cuerpo en Fagua, zona rural de Cajicá.

El hallazgo ya fue confirmado por organismos de socorro y posteriormente la Fiscalía coordinó la inspección técnica.

¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador?

La Fiscalía General de la Nación informó que personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con el acompañamiento de los bomberos del departamento, se trasladó hasta el sector para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de menores
RELACIONADO

Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de menores

Allí se verificó la presencia de un menor sin vida en aguas del río Frío.

Paralelamente, el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, indicó que la primera alerta provino de la comunidad y que de inmediato se desplegó la operación que terminó con la intervención de las autoridades judiciales.

Una vez adelantada la inspección técnica en el lugar, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicarán los análisis que permitan confirmar su plena identidad y establecer las causas de la muerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Este fue el lugar en donde encontraron el cuerpo de Valeria Afanador: ¿Fue cerca al colegio?

Abuso a menores

Cayó odontólogo estadounidense que viajaba a Medellín para abusar sexualmente de menores

Asesinatos en Colombia

"Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza”: mensaje de la directora del ICBF

Otras Noticias

Tecnología

Colombianos duplicarían el uso del celular con novedosa batería que llega al mercado

Cinco de cada diez colombianos reemplazan su celular cada dos años, y el deterioro de la batería es el principal detonante de ese ciclo de consumo acelerado.

Diosdado Cabello

“La batalla en la calle va a ser en moto”: Diosdado Cabello tras tensa relación con EE.UU.

Diosdado Cabello advirtió que Venezuela no subestima las amenazas de EE.UU. pero que están preparados.

Mercado de Fichajes

Futuro de Marino Hinestroza podría tener vuelco de última hora en Nacional: confirman interés de dos grandes clubes

Finanzas personales

Este es el valor máximo que le pueden cobrar por las escrituras de un inmueble en Colombia: téngalo en cuenta

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %