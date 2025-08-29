Este viernes 29 de agosto se confirmó una lamentable noticia. Hace pocos momentos desde la Gobernación de Cundinamarca revelaron el hallazgo sin vida del cuerpo de la pequeña Valeria Afanador.

Recordemos que, la menor de tan solo 10 años, había desaparecido el pasado 12 de agosto en inmediaciones del Colegio Campestre Los Laureles, donde era estudiante.

Los operativos de búsqueda se extendieron por distintos puntos del municipio y sus alrededores, hasta que finalmente se reportó la noticia que ahora enluta al país.

¿Quién encontró el cuerpo sin vida de Valeria Afanador?

Según un comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación, fue un campesino de la región quien aproximadamente a las 3:13 p.m., reportó a un funcionario de seguridad municipal la presencia de un cuerpo en Fagua, zona rural de Cajicá.

El hallazgo ya fue confirmado por organismos de socorro y posteriormente la Fiscalía coordinó la inspección técnica.

¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador?

La Fiscalía General de la Nación informó que personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con el acompañamiento de los bomberos del departamento, se trasladó hasta el sector para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Allí se verificó la presencia de un menor sin vida en aguas del río Frío.

Paralelamente, el capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, indicó que la primera alerta provino de la comunidad y que de inmediato se desplegó la operación que terminó con la intervención de las autoridades judiciales.

Una vez adelantada la inspección técnica en el lugar, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se practicarán los análisis que permitan confirmar su plena identidad y establecer las causas de la muerte.