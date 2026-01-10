Tras once días es intervenido el migrante venezolano que recibió un disparo a manos del ICE en Texas

Luego de tener una bala alojada cerca de su columna vertebral desde el pasado 20 de septiembre, Wilber Garcés, de 28 años, fue intervenido quirúrgicamente este jueves 1 de octubre para extraerle el proyectil que recibió en la espalda a manos de un agente federal.

La intervención se realizó apenas un día después de que un tribunal le negara el derecho a fianza, dejándolo bajo custodia criminal federal e imputado con cargos que podrían costarle dos décadas en prisión.

El caso de Garcés, que trabajaba como repartidor en su vehículo cuando fue abordado por efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, ha reavivado los cuestionamientos de defensores de derechos humanos contra los controles migratorios de la administración Trump.

Versiones encontradas de Garcés y los agentes que realizaron su captura:

Las circunstancias exactas del procedimiento han generado una fuerte controversia. Mientras el Departamento de Justicia acusa formalmente al joven de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, la defensa sostiene que buscan inculparlo.

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada del acusado, afirmó en redes sociales que la fiscalía suele emplear este tipo de imputaciones “como represalia contra personas que se han resistido, protestado o han sido agredidas por el ICE”.

La versión de las fuerzas de seguridad indica que el repartidor evitó un primer control de tráfico e impactó a un oficial con el retrovisor. Posteriormente, según la declaración del agente identificado con las iniciales L.G., el conductor intentó arrollarlo, lo que lo llevó a accionar su arma de fuego.

Sin embargo, el relato de la víctima difiere drásticamente. Garcés sostiene que únicamente solicitó a los uniformados un espacio seguro para estacionar antes de descender de su automóvil; ante la negativa, su vehículo fue embestido por las autoridades e inmediatamente después recibió el disparo.

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¿Inconsistencias en la versión de las autoridades?

El equipo legal del venezolano, integrado por la organización Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), puso en duda la transparencia del operativo al revelar graves inconsistencias en las pruebas audiovisuales.

De acuerdo con la entidad, el agente L.G. no portaba cámara corporal al momento de disparar, mientras que su compañero, el agente D.F., apagó la suya a mitad de la persecución.

Tras haber estado inicialmente en un centro de detención de inmigración, Garcés permanece hoy recluido en una prisión federal a la espera de que avance el proceso judicial en su contra.