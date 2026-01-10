Resultado Super Astro Luna hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Hay jugadores que llegan al punto de venta con cuatro cifras pensadas desde casa. Otros, en cambio, pueden comenzar su apuesta sin haber escogido absolutamente ningún número.

Para ellos existe otra posibilidad: dejar que el sistema genere la combinación.

Esa alternativa forma parte de la reglamentación del Super Astro y plantea una manera diferente de llegar al mismo punto. Mientras una persona puede dedicar varios minutos a decidir qué números y signo registrar, otra puede recibir una combinación generada automáticamente.

Esta noche ambas quedarán frente al mismo resultado. ¿Quiénes serán los ganadores?

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de octubre de 2026

Desde las 10:50 de la noche, los apostadores se conectaron con un nuevo sorteo y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: 8637.

Signo: Sagitario.

La programación estableció que este jueves corresponde al sorteo 8260 del Super Astro Luna, identificado con el acta 5959.

El reglamento del juego contempla expresamente la posibilidad de efectuar una apuesta automática. En ese caso, el Sistema Central del Juego utiliza un generador de números aleatorios para establecer una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Escoger los números o recibirlos automáticamente lleva al mismo sorteo del Super Astro Luna

Imaginemos dos jugadores. El primero escoge sus cuatro cifras a partir de números que recuerda fácilmente y, posteriormente, selecciona un signo. Mientras tanto, el segundo solicita una apuesta automática y recibe una combinación generada por el sistema.

Sus caminos fueron diferentes, pero la extracción de esta noche no hará ninguna distinción entre ellos.

El Super Astro Luna producirá un único resultado oficial. Para acceder a las categorías establecidas en el plan de premios, la apuesta tendrá que cumplir las condiciones correspondientes sobre las cifras y el signo zodiacal.

Las baloteras comenzarán a definir la combinación de este jueves y desaparecerá la diferencia entre números pensados durante horas y números recibidos en segundos. Desde ese momento solo quedarán dos secuencias frente a frente: la que quedó registrada en cada apuesta y la que el Super Astro Luna acabe de convertir en el primer resultado nocturno de octubre.