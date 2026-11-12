Tres colombianos fallecieron en desplome de un edificio en Nueva York: Consulado acompaña a sus familias

En la tarde del jueves, 12 de noviembre, la Cancillería de Colombia lamentó la muerte de tres connacionales durante el desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familias y seres queridos. Nuestro Consulado en Nueva York brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas”, indicó la cartera de Relaciones Exteriores sobre el accidente registrado el miércoles (11).

Según el último reporte de los Bomberos de Nueva York, ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas, entre ellas, otra víctima de nacionalidad colombiana.

Se desconoce la identidad de los connacionales afectados por la tragedia ocurrida en el barrio Flatbush; sin embargo, el cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, indicó que entre las víctimas fatales hay un adulto y dos menores de edad.

¿Qué se sabe del desplome ocurrido en el barrio Flatbush, de Brooklyn?

De acuerdo con el Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York, para el momento en el que ocurrió el desplome de la estructura de cuatro pisos —tres residenciales y uno comercial— obreros se encontraban excavando en el lote adyacente.

Los promotores de la obra buscaban un permiso para construir un edificio de nueve plantas; sin embargo, documentos conocidos por la agencia de noticias francesa AFP, indican que en abril se emitió una orden para frenarla, debido a “condiciones de demolición potencialmente peligrosas”.

La orden habría sido ignorada, generando una multa de 10.000 dólares, y una inspección a un centenar de obras en las que trabajan las cinco empresas involucradas.

En palabras del alcalde, Zohran Mamdani, “si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades”.

Consulado de Colombia en Nueva York sigue de cerca el accidente:

El cónsul Camilo Louis informó que, desde el momento en el que ocurrió el accidente “con todo nuestro equipo consular hemos mantenido un seguimiento permanente y comunicación constante con las autoridades locales”.

Además, señaló que su equipo ha estado “en contacto directo con las familias de los connacionales afectados, brindándoles toda la asistencia, orientación y acompañamiento necesarios para atravesar este momento tan difícil. Seguimos atentos a la evolución de esta situación”.